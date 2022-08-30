Подземные шахты и поселение викингов: зачем благовещенцы отправились в таинственную Карелию

В Карелии прекрасно все - и природа, и города Фото: архив героев

Отпуск - время для приключений, и провести его в четырех стенах собственной квартиры мало кто хочет. Но куда отправиться? Семья из Благовещенска решила ввязаться в путешествие по Карелии. «Комсомолка» узнала, почему выбор пал на этот регион, что скрывает затопленная шахта и при чем же тут викинги.

Спускаемся под землю

Республика Карелия кажется чем-то далеким и совсем неизведанным. Даже добираться до нее не так уж просто - сначала самолет до Москвы, потом поезд в один из карельских городов. Одна лишь поездка займет больше суток. Но супругов Елизавету и Игоря Николаевых (фамилия изменена по просьбе респондентов. - Ред.) из Благовещенска это не испугало.

- Мы посмотрели передачу про путешествия и просто влюбились в Рускеалу - это бывшая затопленная шахта, сейчас там горный экологический парк, - вспоминает Елизавета. - До Рускеалы едет специальный ретропоезд, будто сошедший со страниц книги «Убийство в Восточном экспрессе» (16+), тянет его настоящий паровоз на углях! Это показалось таким волшебным, что мы решились на первое в нашей жизни путешествие. Старались ничего заранее о Карелии не узнавать, разве что некоторые достопримечательности посмотрели. Хотелось узнавать Карелию как первопроходцы, когда за каждым поворотом ждет что-то новое и неизведанное.

Главной целью изначально была та самая Рускеала - огромный горный парк, где можно прогуляться и посетить несколько экскурсий. Супруги первым делом спустились под землю, чтобы посмотреть затопленную шахту.

Супруги первым делом спустились под землю, чтобы посмотреть затопленную шахту Фото: архив героев

- В шахте раньше добывали мрамор, - рассказывает девушка. - Когда находишься под землей, где очень холодно, возникают очень смешанные чувства - это и страшно, и невероятно красиво одновременно. Мы ездили в июне, в некоторых местах шахты был лед, так что нужно брать с собой теплую одежду.

Длинные темные коридоры, мраморные своды шахты… Благовещенка уверена, это зрелище впечатлит каждого. К тому же организаторы постарались на славу, создавая экскурсию: были звуковые и визуальные эффекты, музыка и завораживающий голос экскурсовода, который не просто рассказывал исторические сводки, но и погружал в настоящую сказку.

В гости к монахам

Одной лишь шахтой путешествие не ограничилось. После поездки в Рускеалу благовещенцы отправились на остров Валаам, и не прогадали. Расположен он в северной части Ладожского озера. На острове есть поселок Валаам, входящий в Сортавальское городское поселение, и памятник русского зодчества - Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.

Остров - уникальное место, с воодушевлением говорит Елизавета. Несмотря на скалистую местность, сплошной камень вокруг, жители смогли высадить сады, где выращивают овощи и фрукты. Также монахи ловят рыбу и этим живут.

- Я не религиозный человек, но чувство, посетившее меня на Валааме, незабываемое и необъяснимое, - признается девушка. - Там очень много деревьев и невероятно чистый воздух. Сосны и ели тянутся к небу, как великаны, и ты идешь по узкой тропинке среди этих огромных стволов, сам себе кажешься таким маленьким... И понимаешь, что по этим землям когда-то ходили древние скандинавы. И вдруг ты слышишь звуки музыки, а там женщина, скорее всего, она работает при монастыре, играет на скрипке. Просто посреди леса! Где такое еще встретишь?

Почувствуй себя викингом

Путешествие в Карелию станет не только погружением в совершенно другую культуру, но и оздоровительным отдыхом. Гости республики много ходят, дышат свежим воздухом, а также едят большое количество овощей и рыбы. А желающие заняться необычными видами спорта обязательно оценят возможность метнуть в мишень топор.

Такие развлечения предлагает исторический клуб «Бастионъ». Это место, признаются Елизавета и Игорь, запомнилось ярче всего, и неудивительно - люди там попадают в настоящее поселение викингов.

- Это интерактивный парк, оформленный в скандинавском стиле, - объясняют путешественники. - Ты можешь сходить в зал, где пировали викинги, послушать лекцию о народе, об их культуре, а еще там расскажут, что такое медовуха, и даже дадут ее продегустировать.

Парк также предлагает прокатиться на настоящем драккаре. При этом новоявленные викинги даже увидят вдалеке финские домики. Кроме этого посетители могут выковать монеты, сделать глиняный горшок, пострелять из лука или заняться метанием топоров.

- Владельцы парка говорят, что это музей для тех, кто не любит музеи, ведь все можно потрогать, попробовать. Там столько интересного, мы не успели посетить и половину, о чем сейчас сожалеем! Когда я вспоминаю Карелию, в первую очередь думаю именно о скандинавском парке. Ты реально погружаешься в скандинавскую культуру. Я никогда такого не испытывала.

Путешествие в Карелию станет не только погружением в совершенно другую культуру, но и оздоровительным отдыхом Фото: архив героев

Гастрономические поиски

Проблем с жильем в Карелии у пары не было. В Сортавале, где останавливались благовещенцы, большое количество мест для съема жилья, а также гостиниц и хостелов.

- Мы снимали квартиру. Скажу сразу, жилье не бюджетное, но найти его несложно. Конечно, можно сэкономить, забронировать хостел, но нам это было не очень удобно.

Город живет благодаря туристам, поэтому там есть все условия для путешествий в любое время года. Возможно, поэтому интересны не только тематические площадки и экскурсии, но и обычные прогулки по городу. Игорь и Елизавета советуют просто погулять по Сортавале. Это бывший финский городок, архитектура там соответствующая. А уж местная кухня может удивить любого.

- Первое, что нужно попробовать - рыбу, - советуют благовещенцы. - Там очень много разной рыбы: горячего копчения, холодного копчения, в травах, в масле, свежая, на любой вкус. Еще у них везде говорят про медовуху и пиво. Но самое интересное - это любовь к копченым продуктам. Они коптят все - миндаль, масло, сыры, вообще все!

Вкусным показался благовещенцам хлеб, похожий на наш бородинский, только с вяленой клюквой и семечками, а вот карельская выпечка не слишком впечатлила.

- Не покупайте карельские калитки! - настоятельно рекомендует Елизавета. - Это небольшие открытые пирожки из ржаного пресного теста с различными начинками. Они безвкусные, а варенье внутри - кислое, без сахара.

А вот что действительно стоит попробовать - это мороженое от местных производителей. В составе лакомства большое количество сливок, и путешественники постарше говорят: мороженое, как в СССР, такое же сливочное и нежное.

Хотелось узнавать Карелию как первопроходцы, когда за каждым поворотом ждет что-то новое и неизведанное Фото: архив героев

ЦЕНЫ

А сколько брать?

Аренда квартиры - около 4000 руб. в сутки;

билет до Москвы и обратно на одного человека - 20 000 руб.;

билет на поезд до Сортавалы на одного человека – 2500 руб.;

питание на 10 дней путешествия - около 30 000 руб.;

экскурсии - около 30 000руб.

В среднем, говорят благовещенцы, на одного человека нужно брать не менее 100 тысяч, чтобы жить и ни в чем себе не отказывать, однако на некоторых пунктах можно сэкономить, например, подобрать более бюджетное жилье.

КСТАТИ

Жестокое разочарование

После Карелии Елизавета и Игорь отправились в Санкт-Петербург. Посетить культурную столицу давно уже было «голубой мечтой» благовещенцев. Однако в Питере пара разочаровалась.

- Я всегда романтизировала Питер, но ехать туда после Карелии было большой ошибкой. Его все описывают как величественный, мистический и романтичный город, а на деле это обычный мегаполис. Огромные расстояния, чтобы доехать куда-то, нужно сесть на метро, потом на автобус, потом пройти пешком, из-за этого мы мало что успели посмотреть.

Карелия для меня - это огромный таинственный мир. Там комфортно и уютно, как будто ты приехал домой. Как будто ты долго болел, и тут выздоровел. А приехать в Питер - это слово заново заболеть. Стало скучно, грустно. Совсем не то, чего я хотела и ждала… Конечно, это мое субъективное ощущение на контрасте с Карелией, а также моя романтизация Петербурга. Правильно говорят: не очаровывайся, чтобы не разочаровываться. Питер - прекрасный город, его многие хвалят, многим он нравится, но, как оказалось, не мне.