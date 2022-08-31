Благовещенцев приглашают встретить осень в библиотеке

В библиотеке организуют настоящий осенний праздник… Фото: Амурская областная детская библиотека

Не зря осень начинается Днем знаний, встретить ее благовещенцам предлагают вместе с городскими библиотеками. И дети, и взрослые смогут провести время не только весело, но и с пользой.

Прощаемся с летом

Долгожданный день для всех первоклассников не ограничится только школьными линейками. Библиотеки Благовещенска устраивают для детей и их родителей настоящий праздник.

Амурская областная детская библиотека приглашает всех желающих 1 сентября с 14.00 до 17.00 на «День волшебных открытий» (0+). Для гостей открытой площадки на улице Богдана Хмельницкого, 1 приготовили много интересного.

В программе сказка «Хороша природа в любое время года» (0+) от кукольного театра «Журавушка», а также презентации и различные творческие мастер-классы от Центра интеллектуального и творческого развития библиотеки «Фантазеры». Принять участие сможет любой желающий.

Посетителям также предлагают посоревноваться в турнире по настольной игре «Уголки» и познакомиться с детскими писателями.

Маленьких и больших гостей ждут истории школьных принадлежностей и возможность полистать учебники 60 - 90-х годов прошлого века. А еще каждый получит шанс сыграть партию в гигантские шахматы!

Празднику не помешает даже ливень, в случае непогоды все площадки перенесут в залы библиотеки.

Рисуем котика

На Дне знаний интересности не закончатся. Библиотеки гарантируют: в выходные жителям Благовещенска будет чем заняться. 3 сентября в 12.00 и 4 сентября в 13.00 Амурская областная детская библиотека приглашает ребят и взрослых на мастер-класс по правополушарному рисованию «Кот и луна» (6+).

Никаких особенных художественных способностей от участников не требуется. На занятии будут использоваться легкие, понятные каждому техники. Получится даже у тех, кто никогда ранее не рисовал. Но эмоции от процесса запомнятся надолго!

Мастер-класс продлится час, для творчества предоставят все необходимые материалы. Стоимость занятия - 500 рублей. Обязательна предварительная запись по телефону 8-914-582-42-87 (WA).

Познаем мир

Дети от шести до 13 лет смогут почувствовать себя настоящими химиками 4 сентября в 10.30. Студия «Чудеса химии» приглашает ребят на мастер-класс «Атомы и молекулы» (6+), в ходе которого с помощью опытов и экспериментов они будут исследовать окружающий мир.

Экспериментаторам предлагают собрать молекулы из молекулярного конструктора, узнать самый распространенный элемент на Земле и получить его в ходе химической реакции, и даже определить его количество в воздухе.

Все полученные знания ребята зафиксируют в интерактивной папке - лепбуке, которую заберут с собой. Каждому ребенку предоставят индивидуальный набор оборудования и реактивов.

Мастер-класс продлится час. Стоимость занятия - 450 рублей. Обязательна предварительная запись по телефону 8-914-582-42-87 (WA)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Подвальные приключения

А вы сможете найти подземный ход?

Амурчанам, которым не хочется провести вечер 1 сентября в четырех стенах квартиры, Амурский областной краеведческий музей предлагает провести его в подземелье. Квест «Подвал» (12+) понравится всем любителям приключений.

В истории Благовещенска очень много легенд о таинственных подземельях. Верите ли в них вы? Экскурсоводы зовут на поиски подземного хода. Неважно, скептик вы или заядлый авантюрист, всех участников ждет увлекательное путешествие в подвал музея, в старинном здании которого более 100 лет назад находился универсальный магазин «Торгового дома Кунст и Альберс».

…а в музее отправят на поиски подземного хода с привидениями. Фото: Амурский областной краеведческий музей

Во время квеста вам в руки попадутся уникальные предметы и старинные вещи. Но помните, что «музейное привидение» не всегда радо незваным гостям и может чинить препятствия на пути. Выполняйте задания, разгадывайте шифры, решайте задачи. Сможете ли вы это сделать за 60 минут? Не узнаете, пока не проверите!

Квест начнется в 17.00.

КСТАТИ

Почтить память прошлого

В ближайшие выходные, 3 и 4 сентября, Благовещенск масштабно отметит 77 годовщину окончания Второй мировой войны.

Тематические классные часы, беседы и уроки мужества (6+) пройдут в образовательных учреждениях города 2 сентября.

Амурский областной краеведческий музей 2 и 4 сентября в 12.00 организует пешую экскурсию «Площадь Победы - площадь Памяти» (12+). Экскурсоводы познакомят с историей мемориального комплекса и с особенностями его композиции.

Также участники узнают больше о памятнике труженикам тыла, который является продолжением уже имеющейся на этой площади стелы, посвященной воинам Великой Отечественной войны.

Завершится экскурсия на набережной реки Амур у бронекатера Краснознаменной Амурской речной флотилии.

В субботу, 3 сентября, в 9.30 на набережной в районе переулка Святителя Иннокентия возложат цветы к бронекатеру (6+). С 10.00 на площади Победы пройдет торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам-амурцам (6+).

Позже жители города смогут принять участие в международной акции «Цветы на воде» (6+) и послушать выступление российско-китайского оркестра (6+), которое состоится в 11.30, в рамках проекта «Амур - река дружбы». Акция и концертная программа запланирована на набережной Амура в районе Триумфальной арки.

В этот же день в 18.00 на набережной в районе памятника пограничнику с собакой пройдет концерт-реквием «Свеча памяти» (6+), а в 19.00 начнется выступление амурской группы «Полесье» (6+), посвященное окончанию Второй мировой войны.

Завершением праздника станет акция «Свеча Памяти» (6+) в 20.00 на площади Победы.

ТЕАТР

Новый взгляд на классику

Шекспир еще может вас удивить!

Арт-галерея «Пушкарев» приглашает на авторский спектакль «Ромео и Джульетта» (16+). Постановку покажут на сцене 3 сентября в 18.30.

Все, конечно, знают, о чем рассказывает пьеса «Ромео и Джульетта», но современная театральная постановка удивит зрителей. Театр «Глобус» покажет историю любви вне времени и пространства.

Спектакль погружает в визуальную готику: неон, дым, огненные футажи… Привычные персонажи раскроются не так, как обычно, декорации заиграют непривычными красками, а между строк промелькнут новые смыслы.

В главных ролях:

Ромео - Иван Исаков,

Джульетта - Светлана Лоншакова,

гости карнавала Вероны - модельное агентство Giraffe.

Стоимость билета - 1000 рублей.

Справки по телефону или WhatsApp 8-914-557-85-78.