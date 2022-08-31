Благовещенцев просят не покупать цветы на 1 сентября, а жертвовать деньги детям

Фото: МАКЕЕВ Иван

Активисты Благовещенска призывают горожан присоединиться к акции «Дети вместо цветов». 1 сентября, вместо покупки букетов учителям, родители жертвуют деньги детям, нуждающимся в лечении.

Об акции рассказали волонтеры общества «Раздельный сбор» в Приамурье. Мероприятие проходит по всей России. В 2014 году флешмоб запустила педагог одного из столичных лицеев – она предложила родителям купить один небольшой букет от класса, а сэкономленные деньги перевести на благотворительность. Идею подхватили во многих городах России. Кто-то целенаправленно работает со специальными фондами, другие просто находят открытые сборы в своем городе или области.

Например, на сайте всероссийского фонда «Вера», который предлагает всем присоединиться к акции, рассказали об итогах 2021 года. 1 сентября участниками стали школьники из более чем 650 населенных пунктов, на благотворительность удалось собрать почти 43 миллиона рублей.

Организатор акции «Раздельный сбор» Марина Жилина отметила, что такой подход поможет не только больным детям, но и положительно скажется на экологии.

- Сейчас букеты на День знаний становятся вопросом статуса. Все стараются купить что-то побольше, попышнее. А я помню еще со школы, как учителя полдня бегают в поисках ваз и ведер, выкидывают половину букетов… Нужно ли им такое количество цветов? Может быть, они поддержат идею акции, захотят пожертвовать деньги детям? Ведь после 1 сентября все эти цветы, вместе с обертками и лентами, отправляются на свалку. Огромное количество ресурсов тратится на их выращивание и доставку, а потом не меньшее количество отходов возвращается в землю. И да, если цветы завернуты в пластик – они не сгниют органическим способом.

Волонтер говорит, что часто предложение альтернативных подарков на День знаний воспринимают в штыки именно родители.

- Некоторые утверждают, что не дарить букет – это оскорбление учителя, лишение его последней радости в сложной работе. Но это же смешно, как у человека срезанные цветы могут быть последней радостью? Мы надеемся в следующем году совместно с администрацией города выпустить рекомендательные письма, проинформировать об этой акции, агитировать родительские комитеты. Если и педагоги, и учащиеся будут за, можно будет помочь и нуждающимся, и планете!

В Приамурье подобные инициативы реализовывали несколько раз, но в нескольких школах и классах. Например, в 2019 году совместно с фондом «Открытая ладонь» ученики девяти благовещенских школ, Усть-Ивановской и Завитинской купили по одному букету от класса, а остальные деньги пожертвовали нуждающейся в лечении юной амурчанке. Тогда собрали 85 тысяч рублей.

В 2017 году ученики одного из благовещенских лицеев собрали около 10 тысяч рублей на операцию годовалому амурчанину в китайской клинике, сэкономив деньги на букетах. Тогда инициатива исходила от родителей, которые увидели просьбы о помощи.