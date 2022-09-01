Строгий взгляд или ролики в «ТикТок»: какие они - учителя прошлых лет и нашего времени?

Дети говорят: молодые учителя добрее, а у бывалых - тише на уроках Фото: министерство образования Амурской области

Многие современные дети мечтают о молодом учителе, который будет понимать их шутки, снимать в «ТикТок» и говорить с учениками на одном языке. А как же быть с экзаменами, разумно замечают родители этих самых учеников. Ведь опыт гораздо важнее, когда на носу ОГЭ и ЕГЭ. А так ли сильно отличаются учителя, как может показаться на первый взгляд?

«За» и «против»

Выпускники педагогического университета рассказывают, что не во все школы хотят брать вчерашнего студента. Аргументы очевидны - нет опыта, слишком молод, не справится с детьми. С другой стороны, пожилые педагоги нередко замечают, что их стараются скорее отправить на пенсию, ведь от выгорания, профдеформации и нововведений не убежишь. В итоге непонятно, опыт важен или энтузиазм.

А что думают родители и школьники, которые больше всего взаимодействуют с педагогами?

- Я не доверяю молодым преподавателям, - честно говорит Светлана, мама двоих детей. - Мне кажется, что сейчас в педагогический университет идут не потому, что хотят учить детей, а потому, что больше никуда не поступили. Незаинтересованные молодые люди, которых самих еще учить и учить. Если преподаватель «старой закалки» ведет урок, так он действительно ведет урок без всяких «хи-хи». Даже домашние задания отличаются. Молодые часто задают что-то странное, творческое, что на знания не направлено вообще.

Однако есть и диаметрально противоположное мнение.

- Если молодые не будут идти в школы, учить скоро будет некому, - здраво рассуждает Дарья, мама двоих детей и учитель младших классов. - Интересные такие, опыта нет - так откуда ему взяться? Поработают - и будет опыт. На молодых учителей зря так набрасываются. Они нередко поступают на эту специальность осознанно, не по блату или от неимения других вариантов. И приходят они обычно в школы с горящими глазами, полные энергии и желания менять образование к лучшему.

Кто-то занимает нейтральную позицию - главное, чтобы учили. Дети же признаются: молодые учителя добрее, а у бывалых педагогов в классах тише на уроках.

А что думают сами учителя? «Комсомолка» нашла двух педагогов - предпенсионного и послевузовского возраста - и узнала, почему они пошли в профессию и так ли сильно изменились педагоги.

Молодым - дорогу

Окончить педагогический университет - это пройти минное поле и выжить, сравнивает Евгения Соловьева (фамилия изменена по просьбе респондента. - прим. ред.), учитель истории и обществознания в общеобразовательной школе Благовещенска. Она работает уже пятый год и, несмотря на резкие сравнения, о своем выборе нисколько не жалеет.

Стать учителем Евгения хотела еще со школы - нравилось выступать у доски. Родители отговаривали, но не пугали ни разговоры о маленькой зарплате, ни хулиганы, ни большая документационная нагрузка в работе.

- Пошла работать в школу сразу, как окончила университет, другие варианты не рассматривала вообще, хотя предложения были, - рассказывает Евгения. - Первый год очень тяжелый, пройдешь все круги ада. Никакая педагогическая практика не готовит тебя к этому.

Среди опытных педагогов и многих родителей, замечает Евгения, бытует мнение, что молодой педагог не имеет особой значимости.

- Мне сразу дали классное руководство… Коллеги считали, что мне нужно давать советы, даже когда я их не просила. Ко мне приходил на уроки мой «куратор», который должен был первый год мне помогать, но на деле только усложнял жизнь, - вздыхает молодая учительница. - Родители думали, что я буду молчать даже в ответ на хамство. А дети проверяли на прочность. С более взрослыми учителями они такое себе не позволяют, побаиваются.

Понадобился год, чтобы Евгения влилась в процесс и смогла поставить себя так, чтобы люди признали ее положение учителя.

- Первое время казалось, что ко мне относятся как к обслуживающему персоналу. И отчасти это, наверное, так и есть, ведь учитель сейчас все должен, но ни на что не имеет права. Но я научилась общаться с родителями моих учеников, заслужила их уважение, подружилась с классом и смогла доказать коллегам, что могу больше, чем они думают. Ни о чем не жалею, рада, что не уволилась. Я в школе уже пятый год, безумно люблю свою работу, детей. Когда была маленькой, не понимала, почему учителя не уходят на пенсию. Теперь сама думаю - не уйду.

Старикам - почет

Пережить многочисленные изменения и не сойти с ума - настоящее достижение, думает София Иванова (фамилия изменена по просьбе респондента. - прим. ред.), учитель иностранных языков в общеобразовательной школе Благовещенска. Педагог работает в школе больше 30 лет и, несмотря на трудности, до сих пор любит свою профессию.

- Не могу сказать, что я хотела стать именно учителем, - признается София Иванова. - Я любила иностранные языки, мне тогда казалось - за ними будущее. Но во времена моей молодости гуманитарных вузов в Амурской области не было, только педагогический. Туда и пошла. А там естественно - практика в школе, а после выпуска - распределение: хочешь или нет, а пять лет, будь добр, отработай, да не в городе, а в деревне! Чтобы в Благовещенске остаться, надо было быть либо очень везучим, либо со связями.

Первую пятилетку София Николаевна отработала в Зейском районе, откуда бежала, сверкая пятками, обратно в административный центр. Но сама педагогика запала в душу.

- Знаете, у детей тогда глаза были такие заинтересованные, горящие. Они с таким интересом учили язык, мне понравилось работать с ребятами, и из школы я уйти так и не смогла, - вспоминает педагог. - Сейчас дети немного другие, но совсем не хуже. Мои коллеги иногда ворчат про потерянное поколение, но это в них усталость говорит, выгорание и нежелание самим учиться новому. Сейчас детей английским языком не удивишь. Их вообще сложно удивить, привлечь внимание. Но тем и интереснее.

Изменились и родители, говорит учитель.

- Раньше профессию учителя считали важной и благородной. Сейчас она потеряла свой статус. Заслужить в школе уважение труднее, чем раньше. Как-то одна мама сказала, что я - «обслуга», и должна оказывать «услуги образования». Слушать такое неприятно. Это ведь и детям передается. Поэтому хорошо, что в школы идет молодежь, она нужна, она быстрее осваивает новые программы и ФГОСы (федеральные государственные образовательные стандарты), мне угнаться за всем этим трудно, да и с детьми и молодыми родителями они быстрее находят понимание, все же разница поколений чувствуется.

Но уходить из школы София Иванова не спешит. Развиваться вместе с учениками, считает она, интереснее, чем просто читать им лекции.

- Учитель должен учиться всю свою жизнь, а еще - относиться к своей работе с любовью, что бы ни случилось, что бы тебе ни сказали, нужно помнить, зачем ты сюда пришел. Если твои уроки повлияли хотя бы на одного ребенка, помогли ему выбрать свой путь, значит, все не зря.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Нужны изменения

И молодые, и пожилые педагоги уверены: систему образования необходимо менять, улучшать и обновлять. Из разговора с учителями можно понять, что люди этой профессии не слишком поменялись. Несмотря на все изменения, нововведения и трудности, истинных учителей держит в их школах любовь к своей работе, чувство долга и теплое отношение к детям.