Фото: ФОМИНА Лилия

В Благовещенске прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний и началу нового учебного года. С этим праздником бывалых школьников и новоиспеченных учеников поздравили первые лица города и области.

Торжественные школьные линейки начались с поднятия государственного флага и гимна России. В основном праздник проводился на открытом воздухе: школьных дворах и стадионах.

Фото: ФОМИНА Лилия

Фото: ФОМИНА Лилия

Фото: ФОМИНА Лилия

Корреспондент «Комсомолки» побывал на мероприятии лицея №11. В 10.00 на стадионе школы собрались первоклассники и ребята с 3 по 5 класс, а также старшеклассники. Ученики оставшихся классов собрались в 11.00.

Главными участниками школьной линейки, конечно же, стали первоклассники. Их в лицее № 11 в этом году около 170 человек. Еще вчерашние детсадовцы с гордостью послушали поздравления и наставления учителей. Также для ребят подготовили небольшую праздничную программу. В ней приняли участие и сами новоиспеченные ученики. Дети рассказывали стихи и пели песни. В конце для школьников прозвенел их первый звонок.

Всего же в первый день сентября в школы Благовещенска сели за парты 3 218 первоклассников. А в общеобразовательных организациях в новом учебном году будут учиться 28,5 тысяч школьников.

Фото: ФОМИНА Лилия

Фото: ФОМИНА Лилия

Фото: ФОМИНА Лилия

С Днем знаний школьников и жителей Амурской области поздравили губернатор Приамурья Василий Орлов и мэр Благовещенска Олег Имамеев.

- Сегодня в Амурской области почти десять тысяч ребят услышали свой первый школьный звонок. Желаю всем: и первоклассникам, и остальным школьникам, и студентам, и конечно учителям и родителям успешного и плодотворного учебного года. Пусть путь к знаниям будет легким. С Днем знаний, друзья! Успехов в учебе, новых побед и свершений! – поздравил амурчан глава Амурской области.

А Олег Имамеев в своем Telegram-канале напомнил, что новый учебный год очень важен для одиннадцатиклассников, которым предстоит определиться с будущей профессией и пожелал ребятам успешной учебы.

Фото: ФОМИНА Лилия

Фото: ФОМИНА Лилия