Половина многодетных семей Приамурья с 6 и более детьми купили жилье при поддержке властей

Сертификаты на улучшение жилищных условий в этом году получили 12 многодетных семей, где воспитывают шесть и более детей. Шесть из них уже приобрели квартиры. Это семьи из Тынды, Райчихинска, Серышевского и Архаринского районов.

В этом году на поддержку таких семей из областного бюджета выделили 63,8 миллионов рублей. Приобрести квартиры на выделенные средства они могут в любом муниципалитете региона.

Право на получение социальной выплаты имеют многодетные семьи, имеющие шесть и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением детей, вступивших в брак по закону Российской Федерации, не состоящие на учете как семьи, находящиеся в социально опасном положении, при условии совместного проживания всех членов семьи, совершеннолетние члены которых проживают на территории Амурской области не менее пяти лет, предшествующих дате обращения с заявлением о предоставлении социальной выплаты.

Право на первоочередное получение социальной выплаты имеют граждане, состоящие в сводном списке: которые по не зависящим от них причинам лишились жилого помещения в результате ЧС (за исключением ЧС, вызванной крупномасштабным наводнением в 2013, 2019 и 2021 годах на территории Амурской области), пожара; имеющие девять и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением детей, вступивших в брак.

Получатели соцвыплаты могут приобрести квартиру или дом, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям, а также заключить договор участия в долевом строительстве или договор строительного подряда на строительство дома, в том числе с использованием собственных, заемных или иных средств.

Приобретаемое жилое помещение оформляется в долевую собственность всех членов многодетной семьи гражданина.

Размер выплаты рассчитывается для каждой семьи индивидуально в зависимости от количества членов семьи, суммарной общей площади всех жилых помещений, занимаемых членами семьи по договорам социального найма или принадлежащих им на праве собственности, и стоимости одного квадратного метра по муниципальному району или городскому округу.

Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством. Срок действия свидетельства – шесть месяцев с момента его выдачи. По истечении срока свидетельство является недействительным.

Мероприятие по предоставлению многодетным семьям социальной выплаты на улучшение жилищных условий реализуется в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории области» государственной программы Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения», утвержденной постановлением Правительства.