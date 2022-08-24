Приамурье примет участие во Всероссийской акции «Сохраним лес»

В сентябре и октябре в Благовещенском, Архаринском, Магдагачинском, Мазановском, Шимановском районах и Завитинском округе лесоводы, лесничие и все желающие принять участие в акции на участках лесного фонда высадят сеянцы деревьев.

- Первое мероприятие акции пройдет 14 сентября в селе Тыгда Магдагачинского района. Уже сейчас лесхозы начали подготовку. К началу акции необходимо подготовить почву, специальные инструменты - мечи Колесова, - рассказывает заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Елена Бусыгина.

Всего планируется высадить на почти десяти гектарах более 29 тысяч сосен. Посадочный материал амурские лесоводы вырастили в питомниках.

Акция «Сохраним лес» проходит каждый год в поддержку национального проекта «Экология». С конца августа по ноябрь во всех регионах страны под руководством местных лесохозяйств добровольцы высаживают молодой лес. В 2021 году она объединила более 1,2 миллионов добровольцев со всей страны, которые посадили больше 70 миллионов саженцев. Цель 2022 года – высадка 80 миллионов деревьев.