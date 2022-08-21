Губернатор Василий Орлов проинспектировал ремонт трех улиц в амурской столице

Глава Амурской области Василий Орлов проинспектировал, как идет ремонт объектов улично-дорожной сети Благовещенска по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

На перекрестке улиц Ленина – Кузнечная работы практически завершены. Как доложил представитель подрядной организации ООО «Сервер», которая работает на участке, к 1 сентября планируется открыть движение. В настоящее время на данном участке идет укладка верхнего слоя асфальта и плитки на тротуарах.

На перекрестке улиц Мухина – Октябрьская у подрядчика возникли затруднения. В ходе ремонта на протяжении всей улицы Мухина вскрылись допработы, которые требуют особых технических решений и дополнительного времени. Ремонт улицы Мухина выполняется поэтапно с привлечением большого числа субподрядных организаций. Несколько участков уже сдано, на остальных работы еще ведутся. К 1 сентября планируется открыть для движения еще один участок - перекресток Мухина – Горького.

Третий участок – перекресток улиц Игнатьевское шоссе – Студенческая. Здесь работы завершены на 70%. Они выполняются комплексно: параллельно идут замена сетей, асфальтобетонного покрытия, благоустройство прилегающей территории, установка освещения. Данный участок планируется сдать до конца сентября.

Василий Орлов акцентировал внимание администрации города и подрядчиков, что дорожный сезон подходит к концу. Нужно приложить все силы для завершения ремонтных работ в срок.

- Времени остается совсем немного. Подрядчикам нужно все силы бросить на объекты и ускорить работы. До конца дорожного сезона все они должны быть завершены. Участки дорог, прилегающие к учебным заведениям, должны быть закончены к 1 сентября. Особое внимание уделите освещению. Нужно в первостепенном порядке устанавливать фонари на ремонтируемых участках. Это вопрос безопасности. С началом учебного года дети пойдут в школу и на дополнительные занятия по этим улицам. Мы обязаны обеспечить их безопасность, - сказал Василий Орлов.

Напомним, в этом году в областной столице дорожники в нормативное состояние приводят четыре протяженных участка. На комплексный ремонт дорог в Благовещенске выделено порядка 700 миллионов рублей.