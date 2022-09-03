Типография «Дважды два» выпустила уникальную книгу о чудесах Амурской области

Макет книги разработала дизайнер Группы компаний «Дважды два» Фото: архив

Типография «Дважды два» - одна из крупнейших в Амурской области - приняла в работу необычный заказ. В компании создают книгу «Семь чудес земли амурской» с ярким дизайном и объёмными вставками.

Идея книги «Семь чудес земли амурской» принадлежит специалистам детского сада №12 города Свободного - заведующему Елене Владимировне Цацуре, заместителю заведующего по воспитательной и методической работе Анастасии Владимировне Новак и воспитателю Ольге Викторовне Громовой. Книга эта станет частью презентации региона, которую Ольга Викторовна готовит для XIII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2022».

- Эта презентация - необязательное задание, - объясняет Ольга Громова. - Участники проводят её по желанию, если считают свой регион интересным и хотят рассказать о нём. Часто везут небольшие брошюры с информацией о своей области, крае или республике. Но, так как мы нацелены на победу, а она требует большой подготовки, то мы решили пойти дальше. Так пришла идея сделать книгу с 3D-эффектом и показать чудеса Амурской области.

Макет книги «Семь чудес земли амурской» разработала дизайнер Группы компаний «Дважды два». Книгу напечатали в мягкой обложке, с плотными картонными листами. А уникальный 3D-эффект помогла создать плоттерная резка. Благодаря ей со страниц издания едва ли не сходят тигр и динозавр, а лотосы выглядят объёмными и реалистичными.

Книга «Семь чудес земли амурской» наглядно показывает, чем может гордиться и уже гордится Приамурье Фото: архив

- Амурской области есть, чем гордиться, - говорит Ольга Викторовна. - Конечно, чудес у нас намного больше семи, и нам с творческой группой пришлось потрудиться, чтобы выбрать главные из них. Опирались при этом на книги, методички и на те чудеса, которые на слуху у жителей западной части страны - потому что в этом году финал Всероссийского конкурса будет проходить именно там, в Ярославле. И, конечно, сразу вспомнили о нашем амурском тигре, наших лотосах и рододендроне, о нашем космодроме - первом на территории России.

Книга «Семь чудес земли амурской» наглядно показывает, чем может гордиться и уже гордится Приамурье.

- Я очень хочу, чтобы мой родной регион знали, чтобы сюда приезжали, чтобы гордились амурскими педагогами - а я знаю, гордиться можно каждым из них, - признаётся Ольга Громова. - Дело в том, что я очень люблю Приамурье и расцениваю его как что-то мягкое и родной. Поэтому я стараюсь вносить посильный вклад в развитие региона и поэтому хочу принести Амурской области победу во Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России - 2022».

Уникальный 3D-эффект помогла создать плоттерная резка Фото: архив

Финал XIII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2022» пройдёт 27 сентября, в День работников дошкольного образования. Группа компаний «Дважды два» желает Ольге Викторовне достойно выступить на нём и привезти в Приамурье победу.

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