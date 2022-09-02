Амурский ГПЗ открывает новые возможности для местной молодежи

В предстоящее воскресенье, 4 сентября, страна встретит День работников нефтяной и газовой промышленности. Последние годы этот праздник по праву отмечает и Приамурье. Неподалеку от города Свободного ведется строительство Амурского газоперерабатывающего завода — одного из крупнейших предприятий отрасли в мире. Для многих жителей нашего региона, в том числе для молодежи, высокотехнологичное производство уже открыло новые возможности. Для многих эта работа стала исполнением мечты. О молодых газовиках, которые скоро отметят свой профессиональный праздник, — в фильме с Амурского ГПЗ.