Благовещенск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Благовещенск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика2 сентября 2022 14:20

Амурский ГПЗ открывает новые возможности для местной молодежи

Свободный, как и вся страна встречает День работников нефтяной и газовой промышленности

В предстоящее воскресенье, 4 сентября, страна встретит День работников нефтяной и газовой промышленности. Последние годы этот праздник по праву отмечает и Приамурье. Неподалеку от города Свободного ведется строительство Амурского газоперерабатывающего завода — одного из крупнейших предприятий отрасли в мире. Для многих жителей нашего региона, в том числе для молодежи, высокотехнологичное производство уже открыло новые возможности. Для многих эта работа стала исполнением мечты. О молодых газовиках, которые скоро отметят свой профессиональный праздник, — в фильме с Амурского ГПЗ.

Экономика: Социальные вопросы