В некоторых детсадах Благовещенска вернули масочный режим

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Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Амурской области специалисты рекомендуют вернуть масочный режим на предприятиях. Между тем некоторых учреждениях работников и посетителей просят носить маски.

Речь о детских садах. По информации благовещенцев, во всех корпусах дошкольного учреждения № 19 со 2 сентября ввели масочный режим. Воспитатели носят маски, родителей тоже при посещении просят пользоваться индивидуальными средствами защиты.

- Ссылаются на рост заболеваемости, письмо Минпросвещения России от 17 августа и рекомендации Роспотребнадзора, – поделилась одна из горожанок.

Такие же меры приняли в детском саду № 28.

Пока информации о введении ковидных ограничений в других образовательных учреждениях – школах или университетах – не поступало. Но в благовещенском расчетно-кассовом центре, например, с 30 августа закрыли офис для посетителей. Это сделали для защиты работников от коронавируса. Меры носят профилактический характер – зал обслуживания пообещали открыть в конце этой недели, 9 сентября.

Между тем, по данным Роспотребнадзора – последнюю статистику выкладывали 29 августа, с учетом информации 34 календарной недели – в Приамурье ковидом заболели 1580 человек. Для сравнения: на 33 неделе было зарегистрировано всего 907 новых случаев заражения.

ОБНОВЛЕНО 16.30

Вскоре стало известно, что масочный режим решили ввести также в учебных корпусах Амурской государственной медицинской академии. Соответствующий приказ подписала ректор Татьяна Заболотских.

- Начался новый учебный год, в больших аудиториях собрались студенты, которые приехали из разных регионов, и нам необходимо ввести профилактические санитарно-эпидемиологические меры, - объяснила свое решение ректор. – К примеру, только студентов первого курса в одной аудитории собирается почти 350 человек. Конечно, нужны маски , проветривание, санитайзеры.

Она уточнила, что снова переходить в формат дистанционного обучения очень бы не хотелось:

- Два года дистанционной работы дали нам понять, как ценно очное общение, встречи и лекции. И только жесткие санитарные меры и самодисциплина, о чем мы подробно рассказываем и студентам и преподавателям, могут помочь нам держать под контролем эпидситуацию в вузе.