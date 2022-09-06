Бешеная летучая мышь покусала девушку в Благовещенске

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В Благовещенске выявили бешенство у летучий мыши. Животное успело укусить человека, рассказали в управлении ветеринарии Приамурья.

По информации ведомства, благовещенка увидела вялую и нездоровую летучую мышь и решила ей помочь – принести домой и выходить. Животное укусило свою «спасительницу». Девушка обратилась в травматологию, что и спасло ей жизнь – медики отправили животное на обследование в управление ветеринарии. Специалисты подтвердили наличие бешенства.

- Животных, которые выглядят больными и ведут себя неадекватно, категорически нельзя забирать домой. Они могут быть переносчиками опасных для человека заболеваний, в том числе и бешенства. Хорошо, что девушка догадалась обратиться к медикам. Если бы она решила полечить укус дома самостоятельно, эта история могла бы окончиться трагично. Каждый год мы напоминаем жителям области об элементарных правилах безопасности, но жалость иногда оказывается сильнее здравого смысла. Один из симптомов бешенства у диких животных - отсутствие страха перед человеком. Об этом необходимо помнить, - отметил начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

С учетом случившегося жителям Благовещенска, которые не вакцинировали от бешенства своих домашних животных, необходимо срочно это сделать. Специалисты напоминают - прививку можно поставить бесплатно. Собак и кошек можно привозить на станцию по борьбе с болезнями животных, которая находится на улице Октябрьской, 96. Телефон для справок – 33-38-86.