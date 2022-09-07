Благовещенцев ждут музейные приключения

Добро пожаловать в эпоху купечества! Фото: Музейно-выставочный центр «Дом И. А. Котельникова»

Прогулки по городу, урок чистописания и история в финансах - все это предлагают музеи Благовещенска. Любознательных жителей ждет увлекательное путешествие в прошлое.

Перо и чернильница

Хотите научиться писать настоящим пером? Музейно-выставочный центр «Дом И. А. Котельникова» приглашает на «Урок чистописания с гувернанткой» (6+). Он пройдет 9 сентября в 16.00 и 11 сентября в 12.00.

Интерактивная экскурсия поможет разобраться, кто же такая гувернантка, какие предметы использовались при письме в конце XIX - начале XX века. Гости сами попробуют написать текст металлическим и гусиным пером, обмакивая их в старинную чернильницу.

Гувернантка расскажет, что такое песочница и для чего ее использовали наши предки. А еще посетители узнают забавную легенду о том, как изобрели промокательную бумагу. В конце занятия каждый сможет подписать приглашения на бал так, как это делали на рубеже XIX - XX вв.

Чай и романтика

Романтическая экскурсия «Очарованье стариной» (18+), которая пройдет 10 сентября в 18.30 в музейно-выставочном центре «Дом И. А. Котельникова», точно понравится всем влюбленным. Путешествие в прошлое предназначено только для двоих. Им организуют свидание в старинной усадьбе конца XIX века.

В ходе экскурсии участники познакомятся с историей владельца купеческого дома. «Хозяйка усадьбы» поможет влюбленным перенестись более чем на 100 лет назад, приоткроет тайну старинного дома и расскажет много интересного. Закончится вечер чаепитием на веранде, с которой открывается красивый вид на вечерний Китай.

История и цифры

Экскурсия «История в финансах, финансы в истории» (12+) состоится 8 сентября в 16.00 и не оставит равнодушным тех, кто влюблен в цифры.

Экскурсовод познакомит посетителей с 220-летней историей Министерства финансов России. Выставка, по которой проведут гостей, включает в себя фотографии, плакаты и документы из фондов Амурского областного краеведческого музея им. Г. С. Новикова-Даурского, Государственного архива Амурской области и Благовещенского финансово-экономического колледжа. Посетители узнают много интересных фактов и своими глазами увидят документы, фото и награды сотрудников Министерства финансов Амурской области разных лет.

Дома и тайны

Любите гулять по городу? Тогда пешая экскурсия «Пройдем по Благовещенской…» (12+) точно придется вам по вкусу. 11 сентября в 16.00 экскурсоводы музейно-выставочного центра «Дом И. А. Котельникова» будут ждать гостей для совместной прогулки.

Участникам расскажут, какие тайны хранят улицы Благовещенска, что на них располагалось и какие известные люди города на них жили.

Прогулка по Благовещенской подарит знания об этой улице: до какого года она так называлась, сколько на ней сейчас кварталов, зданий и жителей, какие секреты она скрывает.

Быт и этикет

В музейно-выставочном центре «Дом И. А. Котельникова» пройдет экскурсия «Купеческие нравы, быт и этикет» (6+). 10 сентября посетители музея перенесутся на 130 лет назад, в эпоху купечества.

Гостям представится шанс посетить рабочий кабинет купца, узнать, какие книги читали предприниматели в то время, увидеть, какие предметы использовались при письме в конце XIX – начале XX века, а также самим взять в руки металлическое перо и чернила.

Участникам экскурсии расскажут, что такое этикет, научат сервировать стол по всем правилам, а также проводят в «дамскую гостиную» и покажут предметы, с помощью которых женщины того времени ухаживали за собой.

Экскурсия закончится подвижными играми, в которые играли купеческие дети.

КСТАТИ

Немое кино и шахматы

Музеи Благовещенска подготовили и ряд других мероприятий, которые можно посетить в ближайшее время.

Музейно-выставочный центр «Дом И. А. Котельникова»:

• Проект «Час немого кино» (12+)

9 сентября в 18.30

• Познавательно-развлекательная программа «Красота и гармония (секреты и советы)» (6+)

10 сентября в 12.00

Амурский областной краеведческий музей им. Г. С. Новикова-Даурского:

• Вечерняя экскурсия в фонды «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!» (12+)

9 сентября в 18.00

• Квест «Время Ч» (12+)

9 сентября в 19.00

• Экскурсия по городу «Благовещенск - город купеческий»

10 сентября в 16.00

ТЕАТР

Чехов и Островский

В ближайшие выходные стартует фестиваль «Амурская осень - 2022». На большую часть спектаклей билеты уже распроданы, но на некоторые постановки еще можно попасть.

Клоунада-нуар по произведению Александра Островского «Бесприданница» (16+) состоится 12 сентября в 18.00 в арт-галерее «Пушкарев». Стоимость билета - 2500 рублей.

Женщины по-прежнему живут в мужском мире - говорится в описании постановки. В предстоящем спектакле мир Островского превращен в цирк, в котором лишь деньги и половая принадлежность дают «доступ к кислороду».

Спектакль-шутка по водевилям Антона Павловича Чехова ждет горожан Фото: amurosen.ru

Во главе постановки становится женщина, которая выбрала быть живой, а потому падает на самую глубину чувств, где отключается голова и существуют лишь инстинкты.

Спектакль по мотивам произведений А. П. Чехова «А как вы изволите поживать?» (16+) покажут на сцене арт-галереи «Пушкарев» уже 13 сентября в 18.00. Стоимость билета - 3000 рублей.

Спектакль позиционируют как шутку по водевилям Антона Павловича Чехова. Две истории начинаются в разных местах, но в процессе спектакля истории переплетаются и все превращается в яркую комедию положений.

Зрителям представят калейдоскоп человеческих страстей, столкновений, абсурдных ситуаций и неосуществленных замыслов. На сцене будет тот самый «веселый» Чехов, который наполнит гостей арт-пространства непередаваемыми эмоциями.