Печать наклеек в Благовещенске: где и какие можно заказать

Фото: ГК "Дважды два"

Печать наклеек на заказ - актуальная услуга для многих сфер бизнеса.

Во-первых, наклейки нужны как элемент упаковки различной продукции: кофе, кефира, минеральной воды, пельменей и т. п. На этикетках может быть изображен логотип или написано название компании.

Во-вторых, наклейки могут стать эффективным маркетинговым инструментом. Их используют для украшения витрин, в качестве раздаточного материала на различных мероприятиях и т. д.

Где заказать наклейки в Благовещенске?

Заказать печать наклеек в Благовещенске можно в типографии «Дважды два». Современное оборудование помогает предприятию браться за заказы различной сложности и объёма. Какую бы форму и размер наклеек вы ни выбрали - в «Дважды два» способны на всё.

Дизайн для печати наклеек на заказ тоже можно выбрать практически любой. Если у вас есть готовый макет - напечатают по нему, если макета нет - дизайн для наклеек могут разработать специалисты ГК «Дважды два». А широкий ассортимент самоклеящейся бумаги даст возможность осуществить любую задумку.

Фото: ГК "Дважды два"

Какие наклейки можно заказать в Благовещенске?

Широкие возможности типографии «Дважды два» позволяют печатать стикеры различных форматов. Хотите - сделают небольшие наклейки, хотите - объемные, подходящие для витрин, стекол или даже выставочных стендов.

В частности, наклейки на заказ бывают такими:

• наклейки на пленке;

• бумажные наклейки;

• круглые наклейки;

• фигурные наклейки;

• прямоугольные наклейки;

• овальные наклейки;

•напольные наклейки;

• настенные наклейки:

• наклейки на авто.

Фото: ГК "Дважды два"

Как заказать наклейки в Благовещенске?

Обращайтесь в типографию «Дважды два». Для этого звоните по телефонам 8 (4162) 49-46-76 (доб. 1062) или 8-961-954-60-07. На втором номере подключен WhatsApp. Также можно заказать расчёт на сайте tdd.su.

Менеджеры типографии «Дважды два»помогут определиться с выбором печатной продукции, учтут ваши требования и пожелания.

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