Хозяин аттракциона, оператора которого избили в Благовещенске, прокомментировал ситуацию

Фото: ФОМИНА Лилия

Нам удалось связаться с владельцем аттракциона в Городском парке, на оператора которого напал неадекватный мужчина. Он рассказал нам о причинах происшествия.

Владелец подтвердил, что все произошло из-за недопуска мальчика на аттракцион.

- Этот мужчина не понимал, что наибольшей опасности подвергал своего собственного ребенка. Мальчик был маленький ростом, по возрасту не подходил, его ни в коем случае нельзя катать. Оператор в этом вопросе все сделал правильно.

В полицию пострадавший обращаться не планировал. Свое состояние он оценил как «пару ссадин» и заявил, что быстро оправился. Но происшествие все равно было неприятным и оскорбительным.

- Да, я разговаривал с работником, он не планирует подавать заявление, говорит, что уже все хорошо. Но морально тяжело. Видео не мы распространяли. Просто хотелось, чтобы люди знали о таких неадекватах в городе. За такое поведение всё равно надо нести ответственность, – отметил владелец аттракциона.

Между тем аттракцион в парке назван экстремальным. На кассе прописаны подробные правила безопасности – посетители должны сами убедиться, что смогут прокатиться, после покупки билета они берут на себя всю ответственность. Нельзя кататься на маятниковых качелях детям младше 10 лет и ниже 130 см. А дети с 10 лет должны кататься только в присутствии взрослых. Не советуют кататься беременным женщинам и людям с заболеванием сердца.