Ковидное затишье: как журналист «Комсомолки» вакцину искал

Тот самый неуловимый «Спутник» Фото: Правительство Амурской области

В конце августа жителей Благовещенска испугала новость - число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в области увеличилось более чем в два раза. Неудивительно, что люди ринулись вакцинироваться. Только вот оказалось, что вакцины в городе нет. Или есть? Идем искать вместе.

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С начала сентября в редакцию «Комсомолки» приходят жалобы читателей: «вакцины нет, в поликлиниках кормят завтраками». Мы решили провести эксперимент и записаться на прививку через портал «Госуслуги». К тому же вакцинироваться самое время - осенью риск заразиться очень высок, а впереди большое количество массовых мероприятий.

Записаться на «Госуслугах» получилось без проблем: на выбор любой день, а главное - подтверждение записи. Никто не позвонил, не сказал, что прививка отменяется, поэтому, довольная собой корреспондент отправилась в поликлинику в назначенное время… и ушла оттуда непривитая.

В регистратуре прямо сказали: вакцины нет, а на вопрос, почему же запись открыта, ответили, что за «Госуслуги» местные медучреждения ответственности не несут. Правда, потом добавили, что вакцина закончилась буквально вчера - так много желающих. Когда препарат привезут, точно не сказали.

Сдаваться на достигнутом мы не собирались, поэтому решили зайти с другой стороны.

Звонок в регистратуру

Если за «Госуслуги» поликлиники не отвечают, подумали мы, то по звонку в регистратуру точно дадут информацию. 1 сентября мы обзвонили все медучреждения.

Две поликлиники сообщили, что вакцина есть - приходите, прививайтесь, сказали время и кабинет. Пройти на процедуру можно было по живой очереди. Еще в одном медучреждении отметили, что необходимо прийти к терапевту, и уже он скажет, есть ли сейчас необходимый препарат. Последняя в списке поликлиника подошла к вопросу наиболее серьезно - только по записи, ближайшая - в 20-х числах сентября.

Казалось бы, все в порядке, но 2 сентября журналист отправился в поликлинику по месту жительства, куда звонил меньше суток назад, а вакцины уже не было.

- Перезвоните на следующей неделе, - посоветовали в регистратуре. - Вакцина закончилась.

Долгожданная находка

По совету регистратуры 6 сентября журналист снова прошел уже протоптанный путь - звонок в регистратуру, поход к заветному кабинету. И, наконец, добрался до вакцинации! В поликлинику привезли однокомпонентную вакцину «ЭпиВакКорона», хотя еще неделю назад во всех регистратурах уточняли - ожидаются только двухкомпонентные. А вот «Спутника» до сих пор нет, хотя его появление обещают со дня на день.

В коридоре внушительная очередь. Посмотришь, и становится понятно, почему препарат так быстро заканчивается. Что интересно, большая часть желающих - пенсионеры. Кого-то надоумили дети, кто-то сам услышал или увидел призыв идти на вакцинацию по телевидению или в газетах.

- Болеть не хочется, предпочел бы полежать пару дней с температурой от прививки, чем два месяца с пневмонией, - разумно объясняют свое решение благовещенцы.

При этом есть среди ожидающих переболевшие и вакцинированные.

- Я делала прививку в январе, прошло больше полугода, хочу ревакцинироваться. Уже давно пытаюсь, но раньше не получалось, то времени нет, то вакцины. А я еще и путешествовать планирую в отпуске, - рассказала девушка в очереди. - Но меньше всего везет тем, кто за границу собрался, им надо обязательно двухкомпонентную ставить.

В очереди звучит много шуток. Так, некоторые люди вспоминают прошлогоднюю байку про чипы, которые вводят вместе с вакциной от коронавируса. Благовещенцы смеются, что тогда всех заставляли, а в этом году чипы активировали, и люди уже добровольно на прививку идут.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Грипп не дремлет

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в медорганизациях области есть 30 тысяч доз вакцины. Ожидается поставка 18 тысяч доз «Спутника». Тем временем специалисты обращают внимание: ревакцинироваться от COVID-19 можно первым компонентом вакцины «Спутник V» как аналогом «Спутника Лайт».

Кроме коронавируса в Амурской области начинается сезон ОРВИ. В некоторых поликлиниках предлагают совместить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции с вакцинацией от гриппа. Прививки готовы сделать в одном кабинете.

КСТАТИ

Амурский Роспотребнадзор рекомендовал всем руководителям предприятий ввести в коллективах масочный режим. Уже приходят сообщения о том, что такие меры предприняли в детских садах Благовещенска и некоторых университетах.