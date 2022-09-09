Попрошайки Благовещенска не дают спокойной жизни горожанам

Такие картины, к сожалению, не редкость для многих городов Фото: архив КП

«Пода-а-айте, пожа-а-алуйста». Признайтесь, хоть раз, но слышали такие крики на улицах Благовещенска? Мы попробовали разобраться, что делать и куда обращаться, если попрошайки не дают спокойно гулять по городу.

«За 100 рублей матом покроет»

Одна из таких горожанок хорошо известна жителям Благовещенска. Женщина сидит рядом с церковью на улице Горького и ведет себя нагло и грубо. Жалобы на нее периодически появляются в соцсетях, а у многих горожан есть воспоминания, связанные с желанием помочь амурчанке.

С виду молодая женщина «зарабатывает» таким образом уже около 7 лет, говорят благовещенцы. При этом жители города не понимают, почему она не пойдет работать, вместо того чтобы сидеть часами на улице, в зной и холод, и приставать к людям.

Люди рассказывают, что женщина живет хорошо: у нее есть и телефон, и квартира. По отношению к подаяниям она очень придирчива: если продукты предложить, может и обругать, а мелочь вовсе выкидывает.

- Предложил ей как-то продукты купить, а она послала. А попробуйте дать ей меньше 100 рублей, так она таким матом покроет, что мало дал! - рассказал нам житель города Виктор.

Благовещенка Ольга стала свидетельницей того, как женщина меняла в одном из супермаркетов мелочь на 1000 рублей, приговаривая, что копеечные монеты она тут же выбрасывает.

- Продавец сказала, что она регулярно у них мелочь меняет. Мы с мужем как-то ей монетки скинули, так она ими в нас и запулила - мало.

Зимой попрошайка сидит без шапки и головные уборы от горожан не берет - честно признается, что так ее жалеют и подают больше.

Вместо еды - алкоголь

У многих горожан такие люди отбили желание кому-то помогать. Так, Евгения рассказала, как в студенчестве отдала последние деньги мужчине, который вместо еды купил алкоголь.

- Рядом с супермаркетом меня поймал мужчина, сказал, что очень голодный, не ел несколько дней. Поверила. У меня оставалось меньше тысячи, я дала ему 500 рублей. Через полчаса выхожу из магазина, а он сидит с бутылкой крепкого алкоголя, причем недешевого.

Некоторые уличные просители даже запугивают детей:

- Я часто хожу мимо храма на Релочном, и там куча попрошаек. Когда я была младше, они вели себя агрессивно - видимо, чувствовали, что ребенка проще напугать. Несколько раз мне преграждали путь, тыкали стаканчиками прямо в лицо. Когда тебе 8-12 лет, это очень страшно, не знаешь, чего ожидать от таких людей. Сейчас, когда я стала постарше, они уже не так смело ко мне кидаются. Хотя как-то раз, когда я одному мужчине, который сильно канючил, прямо сказала, что денег не дам, он меня такой бранью покрыл вслед! - вспомнила Вероника.

Каждый зарабатывает, как может. Кто-то идет на самую грязную и низкооплачиваемую работу, а кто-то выбирает картонку и многолюдное место, надеясь на добрых людей. Только доброту в горожанах отдельные попрошайки убивают быстро - своим наглым поведением и грубостью.

Василина ВАСИЛЬЕВА

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Наказать можно?

Попрошайки сильно мешают жителям города - иногда громким криками, а иногда и угрозами. Некоторых боятся даже взрослые. Но могут ли их наказать? Об этом мы спросили у мэра города Олега Имамеева.

- Поддерживаю ваше негодование и считаю, что подобное явление на территории нашего города недопустимо. Жизненные ситуации, конечно, бывают разные, но социальные институты и меры поддержки в нашей стране помогают социально незащищенным слоям населения и не позволяют опуститься до такого состояния. На территории Амурской области предусмотрена административная ответственность за приставание к гражданам, в том числе попрошайничество. Привлекает к ответственности административная комиссия по материалам, поступившим из полиции. Такой порядок обусловлен тем, что только сотрудники полиции могут задержать человека, установить его личность и выяснить все обстоятельства происшествия. В подобных случаях рекомендую обращаться в органы полиции, - ответил Олег Гатауллович.

Такие ситуации регулирует статья 4.13 закона Амурской области. Сюда относится приставание в целях продажи, обмена или приобретения денег, имущества или других вещей, а также гадания, попрошайничества, религиозной агитации, если эти действия не влекут ответственности по федеральным законам. «Приставашкам» могут назначить штраф от 100 до 2000 рублей. К слову, сумма не такая большая, чтобы бояться наказания.

Кроме того, если просящие милостыню ведут себя слишком навязчиво, например, хватают за руки или мешают движению, их можно привлечь по статье 20.1 «Мелкое хулиганство». В таком случае им грозит от 500 до 1000 рублей штрафа или административный арест до 15 суток. Сам факт хулиганства придется доказать - для этого нужно будет обратиться с заявлением в полицию и представить свидетеля.