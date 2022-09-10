«Ярмарка жилья» пройдет в Благовещенске

Под одной крышей соберутся представители крупнейших застройщиков Благовещенска Фото: Татьяна РЯБОВА

Традиционная осенняя «Ярмарка жилья» (0+) состоится всего через две недели в Общественно-культурном центре. Под одной крышей соберутся представители крупнейших застройщиков Благовещенска, специалисты агентств недвижимости и банков, сотрудники Пенсионного фонда и налоговой службы. И, конечно, профессионалы студий дизайна, ведь одно дело - купить жилье, и совсем другое - превратить его в уютное гнездышко.

Таким образом, амурчане, желающие приобрести жилье в Амурской области и за ее пределами, смогут узнать все необходимое в одном месте.

Планируете покупку жилья в новостройке? Приходите на презентации от строительных компаний, а также отправляйтесь на экскурсию по строящимся домам в Благовещенске.

Хотите продать, обменять жилье или интересуетесь «вторичкой»? Вам к агентствам недвижимости, которые в два счета подыщут несколько вариантов, подходящих под ваши запросы.

Собираетесь вложить в недвижимость материнский капитал? Обо всех нюансах расскажут представители Пенсионного фонда. У них же можно уточнить подробности других полезных программ.

Ищете выгодную ипотеку? Пройдитесь по стендам банков - их сотрудники готовы ответить на все интересующие вопросы и подобрать программу, условиям которой ваша покупка будет полностью соответствовать.

Мечтаете о переезде в Краснодар, Санкт-Петербург, Калининград? Вам тоже прямая дорога к риелторам, которые будут работать на «Ярмарке жилья». Многие из них осуществляют межрегиональные сделки.

Хотите сэкономить за счет налогового вычета? Ну, тут все ясно - вам нужно к специалистам налоговой службы. Они смогут понятно объяснить, как оформить вычет при покупке жилья, чтобы ваши документы приняли с первого раза.

Так что, если вам нужно купить, продать или отремонтировать жилье - приходите на «Ярмарку жилья». Она пройдет в субботу, 24 сентября, с 10.00 до 16.00 в ОКЦ.