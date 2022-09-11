В Амурской области стартовал первый этап конкурса «Народный участковый-2022»

В 2021 году победителем стал Александр Рязанский Фото: УМВД России по Амурской области

Сегодня, 11 сентября, в Приамурье стартовал первый региональный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2022».

Конкурс «Народный участковый», организованный Министерством внутренних дел Российской Федерации проводится уже 12 год подряд. Его цель - способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.

Ежегодно конкурс проводится в три этапа:

С 11 по 20 сентября - первый региональный этап. В этом отборочном туре принимают участие лучшие представители участковых уполномоченных полиции, несущих службу во всех городах, районах и селах Амурской области.

С 7 по 16 октября - второй региональный этап. Во время данного этапа определяется лучший из лучших представителей участковых уполномоченных. Победитель этого этапа будет представлять Амурскую область на Всероссийском этапе конкурса МВД России «Народный участковый» - с 1 по 10 ноября.

В рамках первых двух этапов лучшего участкового выбирают жители Приамурья путем онлайн-голосования на официальном ведомственном сайте УМВД России по Амурской области. В специальном разделе сайта будет создана страница с анкетами и мультимедиа-материалами обо всех участниках первого этапа конкурса.

Торжественное награждение победителей конкурса состоится в МВД России в канун Дня участкового уполномоченного.