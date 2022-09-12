Более 2 тысяч амурчан заболели коронавирусом за неделю

У врачей становится все больше и больше работы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Амурской области растет заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю с 5 по 11 сентября зарасились 2469 человек - это на 9,7% больше, чем неделей ранее.

В ведомстве отмечают: 91,7% от общего числа заболевших приходится на невакцинированных. При этом заболевание они переносят преимущественно в лёгкой форме: 99,1% пациентов, зарегистированных за неделю, ощущают лишь симптомы ОРВИ. У остальных 0,9% диагностирована пневмония.

Больше всего заболевших приходится на возрастную группу от 30 до 49 лет - это 25,8%. Ещё 22,9% новых пациентов старше 65 лет, 20,8% находятся в возрасте от 50 до 64 лет, 11,5% - в возрасте от 18 до 29 лет.

Среди детей болеют не так уж много: 9,4% пациентов относятся к возрастной группе от 7 до 14 лет, 4,3% - от года до 6 лет, 3,3% - от 15 до 17 лет, 2% - до года. Однако в Роспотребнадзоре уточняют, что на прошедшей неделе специалисты зарегистрировали рост заболеваемости среди детей на 38,6%. Подростки 15-14 лет стали болет ковидом в три раза чаще, чем раньше.

КОНКРЕТНО

Где и сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Приамурье?

- г. Благовещенск – 987 случаев;

- г. Свободный – 194 случая;

- Тамбовский район – 126 случаев;

- Благовещенский район – 116 случаев;

- Константиновский район – 81 случай;

- Михайловский район – 72 случая;

- Магдагачинский район – 71 случай;

- г. Белогорск – 67 случаев;

- Бурейский район – 65 случаев;

- г. Зея – 58 случаев;

- г. Тында – 58 случаев;

- Завитинский район – 57 случаев;

- Ивановский район – 57 случаев;

- Сковородинский район – 57 случаев;

- Мазановский район – 48 случаев;

- Райчихинск – 44 случая;

- Октябрьский район – 42 случая;

- Ромненский район – 35 случаев;

- г. Шимановск – 33 случая;

- Селемджинский район – 32 случая;

- Архаринский район – 31 случай;

- Зейский район – 31 случай;

- Серышевский район – 30 случаев;

- Тындинский район – 23 случая;

- пгт. Прогресс – 22 случая;

- Свободненский район – 22 случаев;

- Белогорский район – 10 случаев.