Спектакль «Евгений Онегин» в Благовещенске собрал полный зал зрителей

Источник: Архив КП

Вчера, 12 сентября, в Благовещенске состоялся спектакль «Евгений Онегин» (16+), который представили актеры театра им. Евгения Вахтангова в рамках «Амурской осени».

В главных ролях «Евгения Онегина» выступили: Алексей Гуськов, Леонид Бичевин, Ксения Трейстер, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Артур Иванов, Олег Макаров, Юрий Шлыков, Василий Симонов, Мария Волкова, Екатерина Крамзина.

Спектакль показывали публике два дня подряд. Но даже на второй день показ смог собрать полный зал. Кто-то из зрителей и вовсе приехал издалека.

- Мы из Тамбовки сюда ехали. Рвались посмотреть вживую на театр Вахтангова. Не каждому выпадет такой шанс, – с воодушевлением поделилась одна из зрительниц.

Действительно, многие амурчане ждали на своей малой родине гастроли государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. И неспроста, ведь подход организаторов позволил зрителям по-новому посмотреть на известное всем произведение Александра Сергеевича Пушкина.Режиссер Римас Туминас смог разрушить все стереотипы, построив спектакль жестко и эмоционально, при этом разбавив роман музыкой.

- Кажется, что о Пушкине мы знаем все. Но и тома серьезных изысканий литературоведов и философов не могут до конца постичь феномен поэта, - прокомментировали организаторы.

В спектакле были использованы произведения П.И. Чайковского, Д.Д. Шостаковича, русские романсы, французские песни, церковная хоровая музыка. Также на сцене ОКЦ прозвучал голос И.М. Смоктуновского («Сон Татьяны»).

Для спектакля «Евгений Онегин» в Благовещенске театр Вахтангова привез с собой из Москвы огромное зеркало. Его доставили на автофуре. Перед постановкой декорацию собрали на местной сцене.

Спектакль длился 3 часа 40 минут. Большая часть зрителей без труда выдержала такой длительный показ. Некоторые амурчане даже повторяли за актерами известные всем монологи, например, «Письмо Татьяны к Онегину».

- Мне очень понравился спектакль. Нахожусь под впечатлением от постановки, эмоции переполняют. Впечатлила музыка и отдача актеров. Было, конечно, заметно, что они немного подустали, но актеры такой величины могут себе это позволить! – рассказала нам жительница Благовещенска Татьяна.

Однако несколько человек покинули зал на втором акте. По какой причине это произошло, неизвестно. И все же амурская публика сполна поблагодарила актеров спектакля. Даже когда в зале включили свет и открыли двери, люди стояли и аплодировали. Были слышны благодарственные возгласы и свисты.