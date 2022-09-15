Жителей Благовещенска приглашают на массовый забег

У участников появится возможность побороться за призовые места и продемонстрировать свои спортивные навыки Фото: begkmechte.ru

Совсем скоро Благовещенск отметит Всероссийский день бега. Всех спортивных жителей города зовут отпраздновать его массовым забегом. Остальные могут просто посмотреть.

Для малышей и взрослых

В честь Всероссийского дня бега по всей стране проходит «Кросс нации - 2022» (0+), Благовещенск - не исключение. Соревнование для всех желающих состоится 17 сентября. У участников появится возможность побороться за призовые места и продемонстрировать свои спортивные навыки.

Спортивное событие уже традиционно проводят как для спортсменов, так и для любителей разных возрастных категорий. В этом году принять участие смогут даже самые юные благовещенцы - от четырех до шести лет.

Планируется и еще одно нововведение: участникам, которые бегут на длинные дистанции, выдадут чипы. С их помощью легкоатлеты смогут в реальном времени видеть свои результаты.

Организатором мероприятия выступило управление по физической культуре, спорту и делам молодежи.

Для начинающих и опытных

Стартовать спортсмены будут на площади Победы, бежать предстоит по улице Краснофлотской. Всего на «Кроссе нации» для забега будет доступно пять дистанций - от 500 метров до 3 километров:

• 500 метров - для самых маленьких участников 2016 - 2018 годов рождения;

• 1000 метров - для участников 2015 - 2012 годов рождения;

• 3000 метров - для подростков 2012 - 2005 годов рождения;

• 5000 метров - для самых опытных спортсменов 2004 года рождения и старше;

• 1500 метров - для любителей любого возраста.

Тем участникам, которые планируют бежать от 500 до 1500 метров, заранее регистрироваться не нужно - сделать это можно будет на месте в день соревнований. А вот остальных просят записаться заранее. Сделать это можно на сайте begkmechte.ru. Также на сайте вы найдете подробную информацию об условиях проведения соревнования и правилах регистрации.

КОНКРЕТНО - рядом с основным текстом

Расписание забега:

08.00 - начало работы раздевалок и камер хранения

08.00 - 09.40 - получение номеров

09.45 - официальная церемония открытия соревнований

10.00 - старт на дистанции 500 м для девочек

10.20 - старт на дистанции 500 м для мальчиков

10.40 - старт на дистанции 1000 м для девочек

11.00 - старт на дистанции 1000 м для мальчиков

11.20 - разминка

11.40 - старт на 1500 м

12.00 - старт на 3000 и 5000 м

13.00 - 14.00 - церемония награждения победителей и призеров.

МАСТЕР-КЛАСС

Орудуем кисточкой

Творческим благовещенцам тоже будет чем заняться на этой неделе. Их ждут интересные мастер-классы, которые раскроют художника в каждом желающем.

Классическая иллюстрация

Мастер-класс «Иллюстрация в классике» (12+) пройдет в субботу 17 сентября в Выставочном зале Благовещенска. Гостей ждут в 15.00.

На мероприятии участники смогут создать иллюстрацию к произведению русской классической литературы в смешанной технике.

Также посетителей познакомят с художественными материалами и их особенностями, расскажут, как правильно работать с акварелью, чтобы избежать ошибок в работе, объяснят основы композиции и построения. Но главное - каждый участник получит удовольствие от творческого процесса.

Творческим благовещенцам тоже будет чем заняться на этой неделе Фото: Выставочный зал Благовещенска

Декоративно-прикладное искусство

Музей-мастерская народного художника России А. Тихомирова зовет посетить мастер-класс мастера декоративно-прикладного искусства Елены Борзовой (12+). Он состоится 17 сентября в 11.00.

Гости узнают о технике изготовления уникальных вещей из шерсти и шелка. Участникам покажут все тонкости процесса валяния, познакомят поближе с тканями и другими материалами, из которых получаются настоящие произведения искусства.

Но самое интересное - личное участие. Участники попробуют сделать свое первое творение из натуральной шерсти. Существует два способа работы с этим материалом: сухой и мокрый. Первый реализуется с помощью специального инструмента, а второй - при помощи воды и мыла. Все участники получат возможность поработать и в той, и в другой технике, а потом выбрать, что понравилось больше.

Космическая живопись

Выставочный зал приглашает всех любителей космоса на мастер-класс «Этот фантастический мир» (12+). Он пройдет 20 сентября в 14.00.

Космическое пространство настолько притягательно, что уже тысячи художников постарались изобразить его в своих картинах. Но у каждого свой взгляд на неизведанную бесконечность, а потому можно дать волю своей фантазии.

Гости Выставочного зала смогут создать фантастические завихрения космического пространства с помощью акриловой краски. Участники мастер-класса познакомятся с художественными материалами и их особенностями, узнают, как подружиться с капризным акрилом и какие нестандартные приемы рисования этим материалом бывают.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сам себе психолог

Даже крайне талантливые люди часто себя недооценивают, сомневаются в своих решениях, переживают из-за внутренних проблем и рамок, которые сами себе поставили. С этим нужно бороться, а помочь может психолог.

Молодежная библиотека имени А. П. Чехова приглашает посетить психологический клуб «НЕнормальные» (16+). Встреча с приглашенным гостем, психологом Татьяной Конопляниковой пройдет 16 сентября в 18.00. Вместе со специалистом гости будут бороться с внутренними установками и страхами, которые мешают нам себя реализовать.

КСТАТИ

Готовьтесь заранее

Сразу два масштабных мероприятия пройдут через неделю

Обычно мы пишем только о тех полезных и интересных акциях, которые проходят в ближайшие выходные. Но на этот раз решили отойти от этого правила и рассказать о двух важных мероприятиях, которые состоятся на следующей неделе. Потому что об участии в них нужно подумать заранее.

Ярмарка жилья

В Благовещенске на 24 сентября запланирована традиционная осенняя «Ярмарка жилья» (0+). Жителям города давно знакомо это мероприятие, но если вы вдруг пропустили новости о нем - рассказываем подробности.

«Ярмарка жилья» соберет под крышей Общественно-культурного центра самых разных специалистов из сферы недвижимости. Благодаря этому гости акции смогут в один день получить консультацию застройщика и риелтора, представителей ПФР РФ и налоговой службы.

Важная изюминка мероприятия - экскурсии на строящиеся объекты. Они дают редкую возможность своими глазами увидеть жилье в новостройке, оценить его и выбрать то, что придется по вкусу.

Книжный фестиваль

Второе мероприятие похоже на первое только своим масштабом - книжный фестиваль «Берег» (0+) пользуется такой же большой популярностью.

Фестиваль пройдет с 23 по 25 сентября на площади у Амурской областной научной библиотеки. Во время него горожане смогут послушать выступления номинантов и лауреатов главных литературных премий России, известных просветителей, культурологов, критиков и издателей.

Кроме того, «Берег» - отличное место для книжного шопинга. На книжной ярмарке фестиваля свои новинки представят более 70 российских издательств. А Группа компаний «Дважды два» 23 сентября предложит благовещенцам магниты и стикеры «Я - благовещенец!», открытки со стихами о нашем городе и книги амурских писателей, напечатанные в типографии «Дважды два».