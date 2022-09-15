Благовещенцы могут сдать макулатуру в типографию «Дважды два»

Фото: Архив

Типография «Дважды два», входящая в одноимённую группу компаний, примет макулатуру от жителей и компаний Благовещенска. Можно сдать макулатуру самостоятельно, а можно пригласить сотрудников, которые вывезут её из вашего дома или офиса.

Группа компаний «Дважды два» позиционирует себя как социально ответственное предприятие, и мы привыкли доказывать это утверждение делом. На этот раз в качестве заботы об экологии мы решили открыть сбор макулатуры от жителей города, - рассказывает маркетолог Группы компаний «Дважды два» Валерия Килимник. - Сейчас мы принимаем практически любую бумагу в любых количествах. Но есть нюансы.

Так, в качестве макулатуры принимаются использованные тетради или офисная бумага, бумажные пакеты. Также можно сдать картон и гофрокартон - например, открытки, упаковки от чая, конфет, таблеток, коробки из-под бытовой техники и т. п.

Но важно понимать, что бумага должна быть чистой: мокрая, горелая, со следами жира или масел уже не подойдёт. Также у вас не примут упаковки от сока или молочных продуктов - то есть тетрапак, ламинированную бумагу, упаковку от яиц, подстаканники, бумажные салфетки и полотенца, фотобумагу. Такие материалы для переработки не годятся.

Привезти макулатуру в типографию «Дважды два» можно самостоятельно по адресу: Чигири, переулок Печатников, 1. Также вы можете договориться о вывозе бумаги сотрудниками компании. Чтобы уточнить подробности, звоните по телефону 8-961-951-80-09.

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