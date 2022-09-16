Собственник турбазы, на которой погибла благовещенка во время катания на тюбе, отправится в колонию

Фото: МАКОВЕЕВА Светлана

В Благовещенске спустя два года вынесли приговор собственнику турбазы, на которой погибла молодая женщина. Приговор мужчине вынесли 12. По информации областной прокуратуры, 40-летний предприниматель признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Основанием для возбуждения уголовного дела была проверка прокуратуры Благовещенска.

Установлено, что 19 декабря 2020 года на турбазе в поселке Моховая падь женщина с ребенком взяли напрокат «ватрушку» и поехали на ней с горки, покрытой наледью, имеющей множество бугров и ям. В результате тюб подкинуло на кочке, опрокинуло, и женщина получила тяжкий вред здоровью. Через полгода она, не приходя в сознание, скончалась в больнице.

Собственник турбазы, зная, что спусковая трасса не подготовлена для катания на сноутюбинге, оказывал за деньги услуги, не отвечающие требованиям безопасности.

При оказании данной услуги осужденный не организовал присутствие инструктора, не были установлены ограждения, запрещающие и предупреждающие знаки.

В судебном заседании мужчина не признал свою вину, семье и самой женщине он не помогал. Вину удалось доказать правоохранителям.

Суд назначил ему 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.