В Приамурье улицы и школы назовут именами солдат, погибших на Украине

Пока имя Героя России в Приамурье присвоили одной школе Фото: правительство Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил назвать улицы и школы региона именами солдат, погибших во время спецоперации на Украине. Разбираемся, какие учреждения ждут изменения.

Правовой вопрос

Давать имена погибших солдат географическим объектам было решено еще в 1993 году. Именно тогда появилась статья в Законе Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Называться в честь героя может что угодно: улицы, площади, организации, в том числе и образовательные, воинские части и соединения, корабли и суда. Сделать это могут как местные власти, так и государственные, говорят в амурском правительстве.

- Вопрос присвоения наименований улицам относится к вопросам местного значения городских округов, городских и сельских поселений. Таким образом, присвоение имен Героев России будет осуществляться в соответствии с правовыми актами, утвержденными органами местного самоуправления муниципальных образований Амурской области, - пояснила и. о. руководителя пресс-службы регионального правительства Ольга Гончарова.

Присвоить имя государственного или общественного деятеля административно-территориальным единицам и населенным пунктам, предприятиям, учреждениям, организациям и другим объектам можно только посмертно и в исключительных случаях, когда человек был особо выдающимся.

Менять не будем

Присваивать имена амурчан, погибших во время спецоперации в Украине, планируется новым улицам в населенных пунктах Амурской области. Переименовывать уже существующие не собираются, уточнила Ольга Юрьевна.

Что же касается школ, то имена героев получат не все. Это будет касаться только тех образовательных учреждений, в которых учились погибшие. Так, например, в селе Короли Октябрьского района имя Героя Российской Федерации Ивана Цевуна, погибшего в ходе спецоперации, присвоено школе, в которой он обучался. А 31 августа на здании этой школы торжественно открыли мемориальную доску в честь амурчанина.

А КАК У НИХ

Общероссийская практика

Не только в Амурской области улицы и школы будут носить имена погибших героев. Так, две улицы в крымской Керчи названы в честь российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Решением депутатов горсовета одна из улиц названа в честь Олега Орлова, вторая - Владимира Чеботарева.

А в Лысьве назовут улицу в честь погибшего героя Владимира Жоги. Сейчас оформляются необходимые документы. К слову, его именем уже названы улицы в Невинномысске и Волжском. В Тольятти в честь воина назван юнармейский отряд «Дети России».

А в Краснодаре имена героев дадут сразу трем улицам. Одну из улиц назовут в честь Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, еще две - в честь краснодарцев Юрия Борисова и Андрея Присеко, удостоенных орденов Мужества.

Одну из краснодарских улиц уже назвали в честь Героя Советского Союза и участника Великой Отечественной войны генерал-майора Ивана Романенко. Еще одна улица названа в честь Героя России Юрия Якименко, погибшего при выполнении боевого задания в Чеченской Республике.