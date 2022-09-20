Группа компаний «Дважды два» разработала сувениры для книжного фестиваля «Берег»

Три дня благовещенцы смогут провести в компании писателей, ученых, издателей и книжных критиков Фото: пресс-служба фестиваля "Берег"

Третий книжный фестиваль «Берег» (0+) состоится в Благовещенске с 23 по 25 сентября. Перед жителями и гостями города выступят номинанты и лауреаты главных литературных премий России, известные просветители, культурологи, критики и издатели.

Также в книжном фестивале «Берег» примет участие и группа компаний «Дважды два». На мероприятии будет представлена продукция компании. Гости фестиваля смогут купить необычные наклейки, дизайн которых разработали специалисты «Дважды два». Также на стойке организации расположатся открытки и магниты. Вся продукция связана с литературой или Благовещенском. Группа компаний «Дважды два» постаралась отобразить самые яркие, интересные, известные символы родного города.

Книжный «Берег» в Благовещенске состоится уже в третий раз. Ряды с участниками и их продукцией расположатся на площади у Амурской областной научной библиотеки на улице Ленина. Фестиваль пройдёт при поддержке правительства Амурской области и администрации города.

Книжный фестиваль 2022 посетят более 70 российских издательств. Они представят свои новые книги. В лекториях библиотеки организуют открытые встречи, лекции, мастер-классы и дискуссии. Важное место в программе займут презентации книг, написанных благовещенцами и выпущенных городскими издательствами.

- Вы же помните, с чего все началось? С частной инициативы, с идеи, родившейся буквально на кухне. Опыт «Берега» наглядно показывает, что, когда региональные и муниципальные власти работают вместе с энтузиастами книжной культуры, работают слаженно и увлеченно, получается яркий и нужный проект. Благовещенцы доказали это в прошлом году. Уже тогда мы вдруг поняли, что «Берег» оказался самой крупной и представительной книжной ярмаркой на Дальнем Востоке, - рассказал Михаил Фаустов, программный директор книжного фестиваля «Берег» и Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения». - В этом году книг будет ещё больше! Что же до содержательной части фестиваля, то он становится глубже, умнее, интереснее, разнообразнее.

Три дня благовещенцы смогут провести в компании писателей, ученых, издателей и книжных критиков, с которыми можно поговорить о новинках литературы, исследованиях космоса и завязать настоящую философскую дискуссию. Книжный фестиваль – это не просто место, где можно купить книгу. Организаторы сравнивают событие с котлом, в котором варятся новые знания и идеи. К тому же в этом году литературные ряды будут в самом центре города - на улицах Ленина, Пионерской и 50 лет Октября, где расположены Амурская областная научная библиотека имени Н. Н. Муравьева-Амурского и Выставочный зал Благовещенска.

Книжный фестиваль «Берег» приглашает не только гостей, но и участников – писателей, издателей и краеведов Амурской области. Формат выступления любой: встреча с автором, презентация книги, лекция, мастер-класс, дискуссия или круглый стол.

Для участия в книжном фестивале «Берег» нужно написать организаторам на почту staysya58@mail.ru и подойти на встречу 14 сентября в 17:00 в зал «Ноосфера» Амурской областной научной библиотеки (ул. Ленина, 139).

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