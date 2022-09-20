В Благовещенске после аварии подросток получила серьезные травмы, но уголовное дело так и не заведено

Фото: архив КП

День защиты детей кардинально изменил жизнь благовещенки Алены и ее дочери Кристины. Поход в кафе обернулся для девушки больничной койкой и серьезными травмами. Только история пока стоит на месте, а виновник аварии таковым не является.

В первый день лета Кристина собиралась с подружками посидеть в кафе – отметить праздник. Но на перекрестке в центре города ее сбил автомобиль.

Это случилось между 17 и 18 часами, когда девушка переходила дорогу на перекрестке 50 лет Октября и Горького. Шла на зеленый и попала под колеса Nissan Cedric. Удар был таким сильным, что Кристина потеряла сознание. К слову, водитель место происшествия не бросил – поднял ребенка с асфальта, положил в машину и планировал увезти в больницу. Только Кристина очнулась и расплакалась от испуга: тело болит, она в чужой машине, рядом - незнакомый мужчина. Девушка попросила отвезти ее домой. Согласилась поехать в больницу уже потом, когда рассказала маме, что произошло.

- Отвезли в больницу сами. У дочери оказался перелом височной кости и разрыв барабанной перепонки. Три недели она пролежала в больнице. Не передать словами, какой ужас мы испытали. Кристина у меня девочка активная, спортивная. Семь лет занималась танцами. В июле должна была со своим коллективам ехать выступать в Туапсе, авария все перечеркнула, – со слезами вспоминает Алена.

Несостоявшаяся поездка – не самое страшное, что произошло. Последствия аварии Кристина переживает и по сей день, хотя прошло уже несколько месяцев. Гематома в мозгу так и не проходит. Девушка медленно теряет слух, постоянно страдает от головокружения и гула в ушах, периодически теряет сознание. Врачи направляют ее в клинику в Хабаровск – возможно, потребуется операция на мозге.

И после всего случившегося так и не завели уголовное дело! И это при том, что есть все справки, вся информация о водителе… Почему – неясно. В пресс-службе областного УМВД нам подтвердили факт аварии, уточнив, сто все еще по делу проводится доследственная проверка.

После аварии Алена обращалась в полицию – это может подтвердить талон-уведомление. Но до сих пор ей не сообщили ни об отказе в возбуждении уголовного дела, ни о возбуждении, ни о передаче дела в другое ведомство. Это, к слову, нарушает правила рассмотрение обращений граждан.

От отчаяния женщина наняла адвоката и направила новые жалобы в полицию, прокуратуру, уполномоченным по правам ребенка и человека Амурской области. Ответов пока нигде нет.

Алена хочет привлечь тех, кто затянул проверку, к ответственности за бездействие. А водителя – наказать по закону.

- Сколько нам еще лечиться предстоит? Это же школа, молодость, она теряет лучшие годы своей жизни из-за неосторожности одного человека.

В прокуратуре Амурской области отметили, что наша публикация портала будет основанием для начала проверки. А пока мы продолжаем следить за ситуацией.