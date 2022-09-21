Почтальон отбила деньги пенсионеров у грабителя в Благовещенске

Фото: скриншот видео пресс-службы УМВД Амурской области

В амурской столице задержали мужчину за нападение на почтальона. Преступление произошло еще 13 сентября. Теперь горожанину придется ответить перед законом – против него завели уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас 26-летний злоумышленник находится под стражей.

В региональном УМВД рассказали, что в полицию обратилась сама пострадавшая. Женщина рассказала, что грабитель угрожал ей ножом и пытался забрать деньги, которые она разносила получателям. Она смогла отстоять почти все пенсии – из сумки выпали только 32 тысячи рублей. Их и прихватил мужчина.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики опросили всех свидетелей и очевидцев произошедшего, изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в районе совершения преступления. В результате в их поле зрения попал молодой человек, схожий по приметам с предполагаемым преступником, - пояснили в пресс-службе ведомства.

На произошедшее отреагировали и в «Почте России»:

- Мы сожалеем о ситуации, произошедшей с нашим почтальоном. В результате инцидента она не пострадала. Служба безопасности Почты России сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании инцидента. Происшествия криминального характера не приводят к сбоям в почтовом обслуживании жителей и организаций.

Подозреваемого задержали. Он во всем признался и рассказал, что на разбой решился спонтанно, увидев почтальона во дворе. Мужчина одолжил у приятеля темную одежду, проследил за жертвой и напал на нее в подъезде.

Одежду, в которой был преступник, полицейские нашли в гараже его знакомого во время обыска. А позже оперативники выяснили – в сентябре он совершил еще три кражи – стащил два мобильника и велосипед.

Один из телефонов он забрал у молодого человека, представившись сотрудником полиции и предъявив старый студенческий билет в красной обложке. Поверив псевдополицескому, потерпевший сам отдал ему смартфон, якобы необходимый для проведения следственных действий.

Другое средство связи злоумышленник похитил через открытое окно из припаркованного возле дачного участка автомобиля.

Велосипед стоял у подъезда. Чтобы его украсть, мужчине пришлось вскрыть замок безопасности.

По всем фактам полицейские завели уголовные дела.