Книжный фестиваль - это не просто место, где можно купить книгу Фото: пресс-служба фестиваля "Книжный берег"

Подходит к концу очередная рабочая неделя. Она была не из легких, но и выходные в Благовещенске обещают быть насыщенными. О том, куда сходить и чем заняться - читайте в афише «Комсомольской правды».

Книги, много книг

На этой неделе в Благовещенске состоится третий книжный фестиваль «Берег» (0+). Прийти на него горожане смогут с 23 по 25 сентября. Перед посетителями выступят номинанты и лауреаты главных литературных премий России, известные просветители, культурологи, критики и издатели.

Также в книжном фестивале примет участие и группа компаний «Дважды два». На мероприятии будет представлена продукция типографии, входящей в холдинг. Гости фестиваля смогут купить необычные наклейки, открытки и магниты, дизайн которых разработали специалисты компании. В них постарались отобразить самые яркие и известные символы Благовещенска. Кроме того, будут представлены художественные книги и нон-фикшн, также созданные в типографии «Дважды два».

Ряды с участниками и их продукцией расположатся на площади у Амурской областной научной библиотеки на улице Ленина.

Всего в фестивале примут участие более 70 российских издательств. Они представят свои новые книги. В лекториях библиотеки организуют открытые встречи, лекции, мастер-классы и дискуссии. Важное место в программе займут презентации книг, написанных благовещенцами и выпущенных городскими издательствами.

- Вы же помните, с чего все началось? С частной инициативы, с идеи, родившейся буквально на кухне. Опыт «Берега» наглядно показывает, что, когда власти работают вместе с энтузиастами книжной культуры, работают слаженно и увлеченно, получается яркий и нужный проект. Благовещенцы доказали это в прошлом году. Уже тогда мы вдруг поняли, что «Берег» оказался самой крупной и представительной книжной ярмаркой на Дальнем Востоке, - рассказал Михаил Фаустов, программный директор книжного фестиваля «Берег» и Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения». - В этом году книг будет еще больше! Что же до содержательной части фестиваля, то он становится глубже, умнее, интереснее, разнообразнее.

Три дня благовещенцы смогут провести в компании писателей, ученых, издателей и книжных критиков, с которыми можно поговорить о новинках литературы, исследованиях космоса и завязать настоящую философскую дискуссию.

Книжный фестиваль - это не просто место, где можно купить книгу. Организаторы сравнивают событие с котлом, в котором варятся новые знания и идеи. К тому же в этом году литературные ряды будут в самом центре города - на улицах Ленина, Пионерской и 50 лет Октября, где расположены Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского и Выставочный зал Благовещенска.

Присмотри себе квартирку

Еще одно масштабное мероприятие состоится в Благовещенске. Это «Ярмарка жилья» (0+), которая пройдет 24 сентября. Ее по традиции проводит группа компаний «Дважды два» совместно с партнерами.

«Ярмарка жилья» расположится в Общественно-культурном центре и будет работать с 10.00 до 16.00. Здесь благовещенцев и гостей города ждет много полезного - особенно тех, кто планирует купить квартиру или сделать ремонт.

Посетителей мероприятия встретят главные застройщики Благовещенска, представители агентств недвижимости, студий дизайна, мебельных салонов и провайдеров. Сотрудники компаний расскажут последние новости рынка недвижимости в Приамурье. Кроме того, специалисты поделятся, как выбрать дизайн интерьера; ответят, продаются ли сейчас квартиры на вторичном рынке; прояснят, что входит в жилую площадь квартиры; и сделают прогноз рынка недвижимости.

И это не все! На месте будут работать специалисты пенсионного фонда, Росреестра и налоговой службы Амурской области. Профессионалы ответят на любые вопросы и простым языком разъяснят нюансы получения ипотеки, распоряжения материнским капиталом, жилищными сертификатами и пр. Все это - абсолютно бесплатно!

Кроме того, на «Ярмарке жилья» пройдет беспроигрышная лотерея! Чем не повод прийти и сделать правильный выбор?

Увидеть своими глазами

В рамках ярмарки для гостей не только проведут мастер-классы и презентации, но и организуют экскурсию по новостройкам Благовещенска.

На маршруте будет работать автобус, который бесплатно прокатит всех желающих по объектам. В этот раз горожан ждут пять маршрутов от застройщиков и агентств недвижимости:

1. Дом на набережной, расположенный на ул. Политехнической, 1, от ООО «Суперстрой».

2. Жилой комплекс «Чайка» в районе улиц Северной - Чайковского от компании «Содружество».

3. Жилой комплекс «Белые паруса», который строится в районе улиц Чехова - Островского. Его представит специализированный застройщик «АНК».

4. Дом на пересечении улиц Почтовой - Островского, экскурсию проведет представитель агентства недвижимости «Этажи».

5. Дом в микрорайоне Европейском от компании «Хуа Дун».

В рамках ярмарки для гостей организуют экскурсию по новостройкам Благовещенска Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

На экскурсиях можно будет посмотреть планировку квартир, дома и районы, в которых они расположены, а также задать все интересующие вопросы представителям компаний-застройщиков. Специалисты подскажут, как купить квартиру недорого, и даже помогут рассчитать ипотеку.

Выезд на экскурсию состоится в 12.00 от ОКЦ. Не опаздывайте!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Музыка и театр

Кроме того, в Благовещенске состоится несколько интересных концертов.

Так, в субботу, 24 сентября, горожан приглашают на концерт «Музыка в темноте» (6+), который пройдет в Амурской областной филармонии. В программе - зарубежная хоровая музыка. Цена билета - всего 500 рублей. Приобрести их можно на сайте филармонии или позвонив в кассу по номеру 8 (4162) 999-007. Начало - в 19.00.

В воскресенье, 25 сентября, в филармонии состоится театрализованная концертная программа «Легенды Дальнего Востока» (6+). Ее представит государственный русский инструментальный ансамбль имени Н.П. Будашкина. Художественным руководителем ансамбля является заслуженный артист России Александр Руденко. Цена билетов - от 300 до 500 рублей. Приобрести их можно также на сайте филармонии или по номеру 8 (4162) 999-007. Начало представления в 15.00.

А для самых маленьких Амурский областной театр кукол подготовил спектакль «Картонное сердце» (6+). Его сценарий написан по одноименной сказочной повести Константина Сергиенко. Волшебная сказка рассказывает о том, как изменился огромный мир одного городка, когда в нем появился маленький Картонный человечек. Что может он сделать в таком большом мире? Может быть, сделать его добрее? Или научить кого-то дружить? Или помочь больному ребенку? Постановка пройдет 25 сентября в 17.00, цена билета - 370 рублей.