В чем ценность одежды из бабушкиного комода, рассказал антиквар Благовещенска

В следующем году в Благовещенске планируют организовать настоящее шоу: выставку одежды 1950-1980-х годов Фото: Татьяна РЯБОВА

Шкаф любимой бабушки может таить множество сюрпризов. Возможно, в юности она была той еще модницей - и тогда ее одежда, купленная в 50-80-х годах прошлого века, покажется интересной и нашим современникам. За некоторые вещи коллекционеры уже готовы назначить хорошую цену.

Антиквары Благовещенска говорят, что одежда - одно из самых интересных явлений в мире коллекционирования. Старые вещи чаще всего выкидывают, даже не рассматривая! При этом люди не представляют, какой раритет могут держать в руках.

- В советское время была привычка закупать впрок, это касалось в том числе одежды. Нередко люди умудрялись достать дорогие заграничные вещи. И эту одежду иной раз покупали, а потом даже не носили, берегли! В этом и заключается уникальность советского периода, - рассказывает благовещенский антиквар Руслан Башмаков. - Теперь ее приносят прямо с этикетками в отличном состоянии.

Наиболее дорогой считается эксклюзивная одежда, которая была большим дефицитом во времена Советского Союза. Особенно ценятся вещи французского и итальянского производства 1950-1970-х годов. Встречаются и наряды из Германии. Такое привозили с огромным трудом из других стран и доставали только «по блату».

- На носку такую одежду покупают крайне редко, несмотря на хорошее состояние, - добавляет Руслан Башмаков. - Обычно за ней охотятся коллекционеры. Но, конечно, бывает, заглядывают модницы, которым может понравиться что-то эксклюзивное. Мода ведь сейчас возвращается.

К антикварам в руки попадают разные предметы гардероба: платья, брюки, рубашки, юбки, а также форма - военная и школьная. После разбора шкафов родителей или бабушек люди приносят также аксессуары - дамские сумочки, ремни, а еще обувь.

Кстати, в следующем году в Благовещенске планируют организовать настоящее шоу: выставку одежды 1950-1980-х годов, в рамках которой пройдет в том числе показ мод. Использовать будут настоящую одежду обычных людей того времени.

Так что не торопитесь выбрасывать бабушкино платье! Возможно, именно оно окажется желанным предметом для коллекционера или современной модницы. Лучше принести его в антикварный магазин. Но не стоит забывать, что без этикеток одежду скорее всего не примут.