«Горячая» линия по частичной мобилизации заработала в Приамурье

Горячая линия работает каждый день Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Амурской области начала работу «горячая» линия по вопросам частичной мобилизации. Всю информацию жителям региона рассказывает справочная служба Правительства Амурской области, находящаяся на том конце провода. Номер телефона 122 работает ежедневно без перерывов с 8 до 20 часов.

На некоторые вопросы ответы уже известны, но операторы готовы рассказать об этом снова. Так, в региональном правительстве рассказали, кто подлежит сейчас призыву. Это граждане России, находящиеся в запасе и те, у кого есть военно-учетная специальность. В приоритете те, кто уже принимал участие в боях.

Студентов-очников вузов, имеющих аккредитацию, не находящихся в запасе, брать не будут. Тем, кто поступил в магистратуру или аспирантуру сразу после того, как получил диплом бакалавра, дадут отсрочку.

«Срочников» на спецоперации обещают не отправлять, военные сборы в этом году отменили из-за мобилизации. Кстати, те, кого мобилизовали, пройдут дополнительную боевую подготовку. К тому же, этот призыв со спецоперацией никак не связан, он будет проходить, как и положено по закону. Служить парни будут на территории России, на Украину их не отправят.

- Мобилизованных будут отправлять в соединения, воинские части и подразделения Вооруженных Сил, где они будут выполнять задачи по предназначению в соответствии с принятыми решениями командования, уточнили в правительстве Амурской области.

Там же добавили, что общее количество мобилизованных по всей стране не превысит 300 тысяч человек – это около 1% от всего мобилизационного ресурса страны. Сколько человек должны призвать от Приамурья, до сих пор неизвестно.

Не имеют значения и воинские звания. В ведомстве утеснили, что ы приоритете - военно-учетные специальности. Во время частичной мобилизации призовут амурчан с разными званиями: будь то офицер, рядовой или ефрейтор.

- В приоритетном порядке подлежат призыву по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет. Имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами до 45 лет, имеющими соответствующие военно-учетные специальности, но потребность в таких специалистах минимальная. К ним относятся, например, медицинские работники.

Известно и точно, кого не призовут на спецоперацию. В законе несколько категорий:

- забронированные (получившие отсрочку) люди, работающие в организациях, имеющих мобилизационные задания или обеспечивающие их выполнение (например, в организациях ОПК);

- Признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья - на срок до полугода;

- Амурчане, ухаживающие за членом семьи, которому это необходимо или являющимся инвалидом I группы. Но это при том, если ухаживать за человеком больше некому;

- Опекуны или попечители несовершеннолетнего родного брата или сестры, если нет других людей, обязанных содержать их по закону;

- При наличии на иждивении четырех и более детей до 16 лет или воспитывающие без матери одного и более ребенка до 16 лет (женщины, имеющие одного и более ребенка до 16 лет, а также в случае беременности сроком минимум 22 недели);

- При наличии беременной жены сроком до 22 недель и имеющие на иждивении трех детей до 16 лет;

- Амурчане, у чьих матерей кроме них есть четыре и более ребенка до восьми лет, которых они воспитывают без мужа;

- При наличии на иждивении четырех и более детей до 16 лет.

При этом, если россиянин постоянно живет не в России, то он не состоит на воинском учете и не подлежит призыву по мобилизации. Те, кто находится заграницей временно и по месту жительства в стране состоят на учете, могут быть призваны на службу.

Призванные на службу получают статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие-контрактники. Каждый месяц им будут платить зарплату – в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, а также выплачивать различные положенные надбавки и страховые выплаты. Деньги переводят на персональный счет военнослужащего и по его желанию могут полностью или частично переводиться членам его семьи.

Военных пенсионеров на мобилизацию не призовут – они уже сняты с учета и не подлежат призыву.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мобилизованным компенсируют оплату услуг ЖКХ

Жителям Приамурья, которые подлежат призыву, компенсируют затраты на услуги ЖКХ. Об этом сообщил губернатор области Василий Орлов.

Глава региона рассказал, что дал ряд важных поручений. В первую очередь необходимо разработать порядок компенсации затрат на услуги ЖКХ для мобилизованных жителей и их семей. Этим уже занимаются профильные министерства.

Помимо этого, главы территорий вместе с военкомами составят призывные списки работников АПК и ЖКХ и тех сотрудников, призыв которых нецелесообразен. Сейчас важно не допустить срыва уборочной кампании и запуска отопительного сезона, отметил губернатор.

Между тем на заседании антикризисного штаба Василий Орлов поднял вопрос призыва работников предприятий сельского хозяйства и ЖКХ.

По словам главы региона, он получил немало обращений от предприятий этой сферы. Руководители беспокоятся, что работников призовут прямо в пик уборки урожая и подготовки отопительного сезона.

- Руководителей беспокоит тот факт, что сотрудников начнут призывать в армию в ходе непосредственной уборки урожая. Абсолютно недопустимо сорвать уборочную кампанию. Главам на местах совместно с военкомами необходимо индивидуально отрабатывать призывные списки работников сельхозпредприятий. Такой же подход нужен и в ЖКХ, область входит в отопительный сезон, и всё должно пройти в штатном режиме, – отметил Василий Орлов.

Пока поручение главы – сформировать список сотрудников, призыв которых сейчас нецелесообразен.

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