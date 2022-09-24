В Благовещенске состоялось открытие «Ярмарки жилья»

Фото: архив КП

В Благовещенске состоялось торжественное открытие «Ярмарки жилья» (0+). Сегодня, 24 сентября, специалисты будут ждать горожан в ОКЦ.

По традиции мероприятие проводит группа компаний «Дважды два» совместно с партнерами. «Ярмарка жилья» проходит в Общественно-культурном центре с 10.00 до 16.00. Здесь всех посетителей ждет много полезного - особенно тех, кто планирует купить квартиру или сделать ремонт.

На «Ярмарке жилья» работают главные застройщики Благовещенска, представители агентств недвижимости, студий дизайна, мебельных салонов и провайдеров. Специалисты расскажут последние новости рынка недвижимости в Приамурье. Кроме того, специалисты поделятся, как выбрать дизайн интерьера; ответят, продаются ли сейчас квартиры на вторичном рынке; прояснят, что входит в жилую площадь квартиры; и сделают прогноз рынка недвижимости для Амурской области и Благовещенска.

Кроме того, на мероприятии можно встретить и сотрудников пенсионного фонда, Росреестра и налоговой службы Амурской области. Они ответят на любые вопросы по своему профилю, просто и понятно разъяснят нюансы получения ипотеки, распоряжения материнским капиталом, жилищными сертификатами и пр. Вход на мероприятие, а также консультации специалистов абсолютно бесплатны. Это хороший шанс получить ответы на свои вопросы и выбрать квартиру мечты!

А ещё на ярмарке пройдут мастер-классы и презентации. Но самое главное, что подготовили организаторы для горожан – экскурсии по новостройкам Благовещенска. На объекты желающих отвезёт специальный автобус.

В этот раз посетителей ждут пять новостроек от застройщиков и агентств недвижимости:

1. Дом на набережной, расположенный на ул. Политехнической, 1, от ООО «Суперстрой».

2. Жилой комплекс «Чайка» в районе улиц Северной - Чайковского от компании «Содружество».

3. Жилой комплекс «Белые паруса», который строится в районе улиц Чехова - Островского. Его представит специализированный застройщик «АНК».

4. Дом на пересечении улиц Почтовой - Островского, экскурсию проведёт представитель агентства недвижимости «Этажи».

5. Дом в микрорайоне Европейском от компании «Хуа Дун».

На экскурсиях можно будет посмотреть планировку квартир, дома и районы, в которых они расположены, а также задать все интересующие вопросы представителям компаний-застройщиков. Специалисты подскажут, как купить квартиру недорого, и даже помогут рассчитать ипотеку.

Выезд на экскурсию состоится в 12.00 от ОКЦ. Не опаздывайте!

Кроме того, на «Ярмарке жилья» пройдёт беспроигрышная лотерея. Без подарка не уйдёт никто!

Соцсети ГК «Дважды два»:

ВК

ОК

Telegram