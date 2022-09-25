Смертельное ДТП произошло на Свободненской трассе

Фото: управление ГИБДД Амурской области

Сотрудники Госавтоинспекции Амурской области рассказали о смертельном ДТП, которое произошло в Благовещенском районе. Авария случилась утром в 07.50, 25 сентября.

По информации ведомства, на 54 км Свободненской трассы столкнулся автомобиль Toyota Prius с дорожным катком. В результате ДТП, авто полностью повреждено. Водитель 1993 года рождения и его пассажир 1987 года рождения погибли.

По словам очевидцев, водитель легковушки не справился с управлением и въехал в припаркованный на дороге каток.

На данный момент на месте столкновения работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.