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Происшествия25 сентября 2022 3:13

Смертельное ДТП произошло на Свободненской трассе

Погибли два человека
Алина СЛЮСАРЕНКО
Фото: управление ГИБДД Амурской области

Фото: управление ГИБДД Амурской области

Сотрудники Госавтоинспекции Амурской области рассказали о смертельном ДТП, которое произошло в Благовещенском районе. Авария случилась утром в 07.50, 25 сентября.

По информации ведомства, на 54 км Свободненской трассы столкнулся автомобиль Toyota Prius с дорожным катком. В результате ДТП, авто полностью повреждено. Водитель 1993 года рождения и его пассажир 1987 года рождения погибли.

По словам очевидцев, водитель легковушки не справился с управлением и въехал в припаркованный на дороге каток.

На данный момент на месте столкновения работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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