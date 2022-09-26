Советы фотографа: как сделать красивые кадры в сезон листопада

Фото: РЯБОВА Татьяна

Как же хочется иметь в архиве действительно интересные, красивые осенние снимки! Но фотографы - удовольствие дорогое. А сможет ли любитель успешно повторить советы профессионала? Берём фотоаппарат или телефон и проверяем на себе!

Основа основ

- Первое правило - выбрать выигрышное время съёмки, - говорит благовещенский фотограф Николай Симаков. - Я бы советовал предобеденный период, с 10 до 12 часов. Если день тёплый и солнечный, получится поймать хороший свет и интересные тени. Снять классные кадры можно и в пасмурный день, но трудно и холодно, такую фотосессию лучше доверить профи.

Фото: РЯБОВА Татьяна

В выборе одежды можно пойти двумя путями. Стандартный - краски осени: бордовый, горчичный, зелёный, коричневый. Контрастный - чёрный, серый или белый. И не забудьте реквизит - шляпы, шарфы, кружки, пледы отлично подойдут.

Следите за руками

Многие люди теряют контроль над руками. Но для хорошего кадра нужно сделать позу более естественной, убрать напряжение. Для этого лучше всего занять чем-то руки. Используйте кружку или любой аксессуар, например возьмитесь руками за поля шляпы.

Фото: РЯБОВА Татьяна

Отлично подойдёт букет из листьев, это же осень! Для интересного кадра можно попробовать закрыть им часть лица или непринуждённо опустить вниз.

Отставить фальшь

Наигранный смех и широкая улыбка - уже прошлый век. Осень - меланхоличная пора. Не выдавливайте из себя эмоции, наоборот, попробуйте обыграть в кадре спокойное и умиротворенное настроение этого времени года. Улыбайтесь едва заметно, задумчиво глядя в даль.

Фото: РЯБОВА Татьяна

В качестве эксперимента попробуйте сделать серьёзное лицо или вовсе сфотографироваться со спины. И не оставляйте пустоту на снимке - настроение лучше чувствуется, когда в кадре есть деревья, деревянные мостики или тропинки.

Взгляд - в сторону

Точно не стоит на каждом кадре смотреть в объектив! Лучше направить взгляд в один из верхних углов кадра. Такое положение воспринимается более естественно и выигрышно. Можно также смотреть в сторону, будто увидели там, за кадром, белку или птицу.

Фото: РЯБОВА Татьяна

А вот вниз глаза опускать не стоит. Человек так может выглядеть неприветливо и излишне печально, да и тени обычно падают некрасивые.

Лицом к лицу

Пора забыть о лежании в сухих листьях - такие кадры есть у всех, зачем повторяться? Лучше сделать эффектный портрет. Но не стоит просто смотреть в камеру на фоне пожелтевших кустов.

Фото: РЯБОВА Татьяна

Работает всё тот же совет - смотрите вдаль, за кадр. Но лицо должно быть близко, на этот раз оно делает кадр. Можно добавить руки и легко взяться за шляпку, будто её сдувает ветер, или растрепать волосы. Главное - не закрывайте лицо руками, это всё же портрет!

Ищите дерево

Реквизитом могут быть не только принесённые вещи, но и природа. Найдите интересный рельеф, лучше всего подойдут старые деревья. И тут уж воля вашей фантазии - обнять ствол, опереться на него, спрятаться.

Фото: РЯБОВА Татьяна

На таких фото главное не оставить без внимания задний фон. Хорошо, если там будут ветки или листва. Главное - не пустое пятно.

Смотрим сверху

В любой фотосессии, в том числе осенней, важную роль играют ракурсы. Хорошо, если получится поймать интересный. Обычно работают варианты снимать снизу или сверху. Фотограф может встать на скамейку, пень, подняться на лестницу и так далее.

Фото: РЯБОВА Татьяна

Но не забываем про предыдущие советы: руки должны быть заняты, позу делаем естественной, всё время смотреть в объектив не надо. И лицо - задумчивое. В таких кадрах хорошо смотрятся книги и жёлтые листики.

КСТАТИ

Правила? Сейчас нарушим!

Перед началом фотосессии благовещенский фотограф Николай Симаков предупредил: кадр с подбрасыванием листочков - плохая идея.

- Это хороший сюжет только на первый взгляд. На самом деле обычно получаются неловкие движения, странные выражения лица, размазанные руки, а листья будут падать хаотично, разлетаться во все стороны, и не факт, что все они попадут в кадр. Для такой съёмки нужен ассистент, который и будет высыпать на модель листья, - объяснил эксперт.

Фото: РЯБОВА Татьяна

Но нам же хочется! И мы решили всё же попробовать. Красивых кадров не получилось, но вышел неплохой маг воздуха - листочки как будто над рукой зависли! На лицо можно и не смотреть. Скажем, что так и было задумано…