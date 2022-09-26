ЗАГСы Амурской области зарегистрировали около 700 браков за три дня

Большая часть поженившихся - мобилизованные Фото: Иван МАКЕЕВ

В ЗАГСах Амурской области – настоящий свадебный бум. Только за последние три дня в области появились 682 новые семьи. Эта цифра превысила месячный показатель за август, который, к слову, считается одним из самых популярных месяцев для новобрачных.

- Вообще, ажиотаж у нас был всегда, бывают разные случаи. Сейчас добавились и те, кого мобилизуют. Так что пока в органах ЗАГС идет наплыв. Мы рады, что люди создают семьи, потому что семья – это основа всего, - рассказала «КП»-Благовещенск» начальник управления ЗАГС по Амурской области Наталья Томилова.

Она отметила, что из всех зарегистрированных пар только примерно 30% - это те, кто подавал заявление заранее. Остальные приходятся на мобилизованных амурчан.

Хотя и раньше амурчане активно регистрировали отношения:

- У нас был очень активный ковидный год, который показал, что и при экономических трудностях люди с удовольствием создают семьи. В то время у нас также был рост браков. Люди стали понимать, что печать и законная семья много значит, и это не связано с мобилизацией.

Только к часу дня 26 сентября в Благовещенске появились 25 новых семей. Все ЗАГСы Амурской области сейчас работают в усиленном режиме без выходных и с продлением рабочего времени отделов и отделений ЗАГС до последнего посетителя.

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