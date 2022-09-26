Благовещенцы раскупили продукцию ГК «Дважды два» на фестивале «Берег»

Фото: ГК "Дважды два"

В Благовещенске закончился крупнейший книжный фестиваль на Дальнем Востоке «Берег». Три дня благовещенцы провели в компании писателей, учёных, издателей и книжных критиков. Группа компаний «Дважды два» тоже приняла участие в масштабном литературном событии.

Книжный «Берег» проходил в Благовещенске с 23 по 25 сентября. Для жителей и гостей города организовали более 60 культурных событий, в том числе встречи с писателями, презентации книг, дискуссии, лекции и многое другое.

На ярмарке, которая развернулась рядом с Амурской областной библиотекой, свою продукцию представили более 50 издательств со всей России. Они привезли художественную и научную литературу, а также сувенирную продукцию, например, книги-малютки, которые умещаются на ладони, и деревянные значки на одежду и сумки.

Книжный фестиваль 2022 - третий, прошедший в амурской столице. В этом году участниками «Берега» стала и группа компаний «Дважды два». На фестивале презентовали продукцию компании на литературную тематику, разработанную специально для фестиваля. Гости смогли купить необычные наклейки для тех, кто влюблён в Благовещенск. Также на стойке организации располагались открытки и магниты. Вся продукция так или иначе была связана с литературой или Благовещенском. Группа компаний «Дважды два» постаралась отобразить самые яркие, интересные и популярные символы родного города.

Специалисты ГК «Дважды два» с гордостью признают, что продукция оказалась востребованной среди посетителей фестиваля. Шутливые наклейки про пян-се и 300 ям вызывали улыбку у гостей ярмарки, впечатлили людей и открытки с Благовещенском, нарисованные известной художницей.

Благовещенцы, пришедшие купить книгу, уходили ещё и с символикой любимого города.

- Я скупила всё! – признаётся Татьяна, жительница Благовещенска. – Открытки отправлю друзьям в другие города, магниты – на холодильник, а наклейки – на ноутбук. Не смогла пройти мимо, очень понравилось! Мне кажется, такие замечательные мелочи должны быть у каждого жителя города, хотя бы маленькое пян-се на холодильнике!

Особенно в душу гостям «Берега» запали почтовые карточки с известными поэтами и переделанными под реалии Благовещенска строчками из популярных стихотворений. О местной кухне, проблемах с дорогами и Китай за Амуром заговорили Маяковский, Есенин, Ахматова и многие другие.

Книжный фестиваль «Берег» собрал в одном месте людей, желающих приобрести новые книги, авторов, которые уже издаются или только планируют, а также издателей, критиков, лекторов и местных мастеров, предлагающих украшения и другие приятные мелочи. Для каждого гостя нашлась площадка по душе и интересом, а потому разочарованным зону литературных палаток не покинул никто.

Книжный фестиваль – это не просто место, где можно купить книгу. Организаторы сравнивают событие с котлом, в котором варятся новые знания и идеи. Несмотря на дождливую погоду в пятницу, 23 сентября, в лекционных палатках на улице собирались люди, чтобы послушать выступления приглашённых гостей. Мелкий дождик не стал препятствием ни для продавцов, которые доблестно защищали свои книги плёнкой, но продолжали консультировать заинтересованных покупателей, ни для самих покупателей, которые подолгу задерживались и рассматривали книги.

Продукция группы компаний «Дважды два» тоже нашла своего покупателя, и, возможно, открытки с символами Благовещенска уже на пути в другие города России.

Соцсети группы компаний «Дважды два»: