«Ушла легенда»: художественный руководитель «Ровесников» Елена Федина скончалась в Благовещенске

Елена Федина многое сделала для развития культуры в Благовещенске, Амурской области и всей России. Фото: Telegram-аккаунт губернатора Василия Орлова

В Благовещенске ушла из жизни Елена Федина - художественный руководитель и директор легендарной хореографической школы «Ровесники». Прощание с ней будет длиться два дня, 9 и 10 января.

О смерти Елены Фединой в социальных сетях сообщил глава Благовещенска Олег Имамеев. Мэр назвал уход Елены Фединой из жизни невосполнимой утратой:

- Для многочисленных выпускников «Ровесников» коллектив - это детство, гастроли, победы, для нас - гордость и бренд города. Для неё же он был всей жизнью. В 2013 году в Благовещенске выбирали семь чудес. Одним из них стали «Ровесники». И это чудо многие годы создавала верная ученица основателя ансамбля Вячеслава Белоглазова.

Свои соболезнования родным и близким Елены Фединой выразил также губернатор Амурской области Василий Орлов.

- Елена Владимировна сделала многое для развития детского творчества в области. Благодаря её упорному труду о «Ровесниках» знают далеко за пределами региона и России. Коллектив по праву носит высокие звания и является лауреатом всероссийских и международных фестивалей. Уверен, что память о Елене Владимировне будет жить дальше благодаря её ученикам, выпускникам и друзьям ансамбля, постановкам и традициям, которые зародились в коллективе под её чутким управлением.

Как сообщили в аккаунте ансамбля «Ровесники» в социальных сетях, прощание с Еленой Фединой пройдёт в храме Святой блаженной Ксении Петербургской в Благовещенске, по улице Дьяченко, 23. Желающие проститься могут сделать это 9 января с 16.00 до 19.00 или 10 января с 9.00 до 13.00. На 11.00 10 января назначено отпевание, вынос - в 13.00.

СПРАВКА «КП»

Елена Владимировна Федина. Родилась 11 декабря 1967 года в Хабаровске. В 1989-м окончила Хабаровский институт культуры по специальности «руководитель танцевального коллектива, балетмейстер-постановщик». С 1994 года - руководитель Заслуженного коллектива Министерства культуры РФ хореографического ансамбля «Ровесники» Муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей Центра эстетического воспитания детей им. Вячеслава Васильевича Белоглазова.

Более 25 лет была главным постановщиком хореографического ансамбля «Ровесники». По последним данным, в ансамбле занимаются 450 детей от 4 до 18 лет. Всего же воспитанниками «Ровесников» за 55 лет существования ансамбля стали свыше 6900 детей.

Ансамбль «Ровесники» дважды вошел в «Книгу рекордов России» в 2007 году как «Самый большой детский хореографический ансамбль России», в 2012 году «Самый массовый синхронный танец», в котором приняли участие более 2000 человек.

Награды Елены Фединой: Заслуженный работник культуры России, почетный работник общего образования РФ, знак «За достижения в культуре», медаль «За заслуги перед городом Благовещенском», Премия губернатора амурской области за создание художественно-хореографической композиции «Память», грамота Министерства образования Российской Федерации. Имя Елены Владимировны Фединой занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».