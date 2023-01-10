Аномальное тепло и снег в Амурскую область принесёт очередной циклон

Потепление будет сопровождаться снегом Фото: "КП" Архив

В Амурской области ожидается циклон, благодаря которому в регионе непривычно потеплеет. По мнению сотрудников Амурского гидрометцентра, климатические нормы будут превышены на 5-12 градусов.

Резкое изменение погодных условий повлечёт за собой западный циклон. Благодаря ему 11-12 января в северных, а местами и в южных районах Приамурья пройдёт снег - где-то небольшой, а где-то и умеренный. При этом температурный фон превысит климатические нормы на 5-12 градусов.

Правда, радость продлится недолго. Уже 13 января температура воздуха резко понизится и упадёт ниже январских климатических норм. Причина - в интенсивном затоке холодной воздушной массы, который прогнозируют синоптики. Также 13 января и ночью на 14 января ожидается усиление ветра северных направлений - в порывах скорость будет достигать 12-14 м/с.

А к 15 января в северных районах Амурской области ночные температуры опустятся до 40-48 градусов ниже ноля, в южных районах - до 35-40 градусов со знаком «минус». При этом днём на севере ожидаются температуры -30…-35 градусов, на юге - -21…-26 градусов.

- В связи с крайней неустойчивостью атмосферных процессов, прогноз погодных условий будет ежедневно корректироваться суточными прогнозами погоды, - подчеркнули специалисты Амурского гидрометцентра.

Так, например, выглядит прогноз на 11 января для Благовещенска: ночью облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура - -18…-20 градусов; днём облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер восточный 2-7 м/с, температура в районе -10…-12 градусов.