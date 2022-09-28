Юных благовещенцев приглашают на интересные мастер-классы

В творчество смогут погрузиться не только дети, но и взрослые Фото: Выставочный зал Благовещенска

Ближайшие выходные станут отличным шансом для детей и их родителей совместить приятное с полезным. В Амурской областной детской библиотеке пройдут новые мастер-классы и познавательные занятия.

Кисти в руки

Никогда не рисовали, но руки так и тянутся к краскам и кисточкам? Тогда тренинг по правополушарному рисованию «Ежик в траве» (6+) как раз для вас. Он пройдет 1 октября в 12.00 и 2 октября в 13.00 в Амурской областной детской библиотеке. На занятия зовут как детей, так и взрослых, ведь никаких особенных художественных способностей от участников не требуется!

Использоваться будут легкие, понятные каждому техники. Картина получится даже у тех, кто до этих выходных вообще не рисовал. Зато положительные эмоции от процесса гарантируются каждому. Все материалы предоставят на месте.

Стоимость занятия - 500 рублей. Продолжительность - всего час.

Справки и запись по тел. 8-914-582-42-87 (WA).

Приманиваем благополучие

Выходные в Амурской областной детской библиотеке будут насыщенными. 1 октября в 14.00 детей и взрослых приглашают на мастер-класс по изготовлению народной лоскутной куклы «Крупеничка» (6+).

Кукла пришла из глубины веков. Издревле запас для посева на следующий год красиво наряжали, украшали и ставили под образа на сохранность. Такая кукла приносит в дом благополучие и достаток.

Мастер-класс проводит народный мастер Амурской области Головачева Оксана Викторовна. Для творчества предоставят все необходимые материалы.

Дети младше шести лет могут посетить занятие вместе с родителями.

Стоимость занятия - 600 рублей. Обязательна предварительная запись!

Справки и запись по тел. 8 914-582-42-87 (WA).

Занимательная химия

Амурская областная детская библиотека организует не только творческие занятия, но и научно-познавательные. 2 октября в 10.30 здесь пройдет мастер-класс «Щелочи» (6+) от студии «Чудеса химии».

Ребята узнают, как отличить щелочь от основания, а также - чем она опасна и чем полезна. Детям расскажут, как устранить засор в раковине, разрешат надуть воздушный шарик так же, как надували аэростаты в XVIII веке, и дадут прочитать секретное послание при помощи аммиака. А в конце участники эксперимента увидят красочное сражение щелочи с лимонной кислотой.

Стоимость занятия - 450 рублей. Обязательна предварительная запись!

Справки и запись по тел. 8-914-592-42-87 (WA).

Пейзаж на память

В творчество смогут погрузиться не только дети, но и взрослые. Выставочный зал Благовещенска приглашает всех на мастер-класс «Белокаменный храм» (12+).

На занятии участники смогут создать настоящий пейзаж в контражуре. Это один из любимых сюжетов у художников, так как он дает ощущение света, атмосферы и глубины пространства. Большая часть объектов на картине находится против света, поэтому не требует тщательной детализации. Справится с техникой даже любитель.

Преподаватель научит участников строить архитектурные формы. Посетители узнают об особенностях работы с акриловыми красками, смогут использовать разные кисти, прорабатывать детали и многое другое.

Мастер-класс состоится 29 сентября в 15.00.

Татьяна РЯБОВА

КСТАТИ

Уроки доброты

В Амурской областной детской библиотеке возобновляются показы театрализованной программы «Вперед за Синей птицей» (6+) инклюзивной театральной студии «Навстречу солнцу».

Театральное представление научит детей и подростков человеческой доброте, сопереживанию и желанию прийти на помощь. Ребятам помогут разобраться в духовно-нравственных ценностях с помощью искусства. Сюжет приведет к пониманию, что счастье всегда находится рядом, под их рукой, в их собственном доме, что на самом деле счастья искать не надо: его надо уметь увидеть, потому что оно везде и повсюду как солнечный свет.

Самое интересное, что в сценарий включены интерактивные формы: общение актеров со зрителями, участие зрителей в познавательных играх.

Гости библиотеки на творческом мастер-классе сделают себе на память «перо» Синей птицы с мудрыми цитатами как напоминание о главных человеческих ценностях.

Вход свободный. Любой желающий может отправиться на поиски волшебной птицы 2 октября в 10.00 и в 12.00.

Предварительная запись по тел.: 8-914-582-72-35, 77-07-87.

ТЕАТР

Открытие сезона

Амурский областной театр кукол открывает 59-й театральный сезон премьерой спектакля «Огниво» (6+). На постановку 2 октября в 13.00 зовут детей и их родителей.

Спектакль создан по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. В этой истории будут и Солдат, и Ведьма, и, конечно, прекрасная Принцесса…

Спектакль расскажет, как Солдат обрел чудесную возможность исполнения всех своих желаний. Это же просто сказка какая-то! Но в сказках, как и в жизни, не все так просто. И вот затянуло Солдата колдовство старой Ведьмы. Сможет ли он сбросить с себя этот морок?

Амурский областной театр кукол открывает 59-й театральный сезон Фото: Амурский областной театр кукол

Но не только театр кукол спешит обрадовать благовещенцев новыми постановками. Амурский областной театр драмы тоже начинает театральный сезон с премьеры.

На сцене покажут известный всем сюжет о любви «Ромео и Джульетта» (12+).

Что может помешать любви? Великий драматург Уильям Шекспир доказывает, что преград для влюбленных не существует, если их сердца полны взаимных чувств. И никакая вражда семейных кланов не в силах погасить огонь чистой, искренней любви - живущей во все времена, присущей всем поколениям.

В спектакле смешалось все, что так знакомо и дорого каждому - любовь, дружба, предательство, вражда и примирение. Это история о войне мира взрослых и мира подростков, о детях, которым пришлось слишком рано повзрослеть.

Посмотреть спектакль можно будет в пятницу, 30 сентября, в 18.30, в субботу и воскресенье, 1 и 2 октября, в 18.00.