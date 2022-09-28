Жители севера Приамурья лепят снеговиков и попадают в аварии на обледенелых дорогах

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Пока в Благовещенске ярко светит солнце, а горожане наслаждаются последними теплыми деньками, север Амурской области засыпало снегом. Жители Тынды уже успели слепить первых снеговиков, а кто-то попал в аварии из-за гололедицы. Об осторожности они уже предупреждают друг друга в социальных сетях.

Фото: соцсети

- Район В-Набережной, будьте внимательны и аккуратны на дорогах, — предупреждает подписчиков один из Telegram-каналов города.

Предупреждения пишет и Госавтоинспекция Амурской области. Специалисты рассказали, что на севере региона отмечаются осадки в виде мокрого снега и дождя. А вечером на дорогах становится скользко из-за пониженных температур.

- Госавтоинспекции Амурской области рекомендует автомобилистам при таких дорожных условиях избегать резких маневров и торможений, не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами, - уточнили в управлении ГИБДД региона.

Фото: соцсети

По возможности специалисты рекомендуют воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния, а при движении вне населенных пунктов быть вдвойне внимательными, избегать выезда на встречную полосу, соблюдать безопасный скоростной режим.

- Помните, что из-за ухудшения сцепления шин с дорогой значительно увеличивается тормозной путь, что провоцирует аварийные ситуации.

Фото: соцсети

Между тем согласно данным Гидрометцентра, ночью 29 сентября по области ожидается переменная облачность, по северо-западу небольшие осадки – мокрый снег, снег. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный, северо-восточный 3-8 м/с. Температура около 0 °С, местами -4-9°С.

Днем облачно с прояснениями, по северу небольшие и умеренные осадки – мокрый снег, дождь, по югу в отдельных районах небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура по северу +5+10°С, в осадках около 0 °С, по югу +10+15 °С.

В Благовещенске 0 переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура ночью +2+4 °С, днем +13+15 °С.