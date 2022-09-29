Амурское против привозного: какие продукты выберут дети?

К дегустации сладких вкусностей дети приступили с рвением Фото: Татьяна РЯБОВА

В магазинах Благовещенска огромный выбор продуктов как местного производства, так и привезенных из других регионов России. А что вкуснее? Мы решили провести эксперимент и, чтобы все было честно, позвали самых непредвзятых экспертов - детей. А для контраста предложили попробовать набор продуктов и их родителям.

Что понравится маленьким дегустаторам больше, согласятся ли с мнением детей взрослые и какие продукты окажутся дороже?

Сложности поиска

Чтобы провести честный эксперимент, в первую очередь нужно найти равноценные продукты: если молоко или творог - одинаковой жирности, если конфеты - с одинаковой начинкой, если лимонад - одинакового вкуса. И здесь нас поджидали проблемы. Оказалось, не так уж просто сопоставить продукты из разных регионов.

Легче всего было с молоком и творогом - они везде одинаковые. Йогурт мы тоже нашли быстро, даже вкус идеально совпал - вишня-черешня. Пришлось поискать сосиски, чтобы в составе было одно и то же мясо, но с этой задачей мы справились.

А вот что заставило нас побегать - сладости! Никогда раньше журналисты редакции не задумывались, что найти одинаковые конфеты будет так трудно. Даже одинаковое название далеко не всегда гарантирует, что лакомства будут хотя бы отдаленно похожи.

Спустя полтора часа брожения по супермаркету мы набрали небольшую корзинку, в которой были: молоко, творог, сосиски, йогурт, печенье, вафли в шоколаде, конфеты и глазированные сырки нескольких видов. Настало время все это попробовать!

Для чистоты эксперимента решили устранить упаковки, чтобы у маленьких дегустаторов не было соблазна оцениваит «по обложке» Фото: Татьяна РЯБОВА

Счет не в нашу пользу

Начать решили с несладких продуктов. Для чистоты эксперимента решили устранить упаковки, чтобы у наших маленьких дегустаторов не было соблазна оценить предложенное «по обложке».

На тарелки разложили куриные сосиски амурского и забайкальского производства. Так же, без этикеток, на блюдцах расположился амурский и московский творог. В одинаковые стаканчики разлили местное и столичное молоко.

В нашей маленькой контрольной группе было всего шесть человек - четверо детей от пяти до 13 лет и двое взрослых. К единому мнению не получилось прийти ни по одному продукту.

Молоко вообще не вызвало у детей энтузиазма - не самый любимый напиток экспертов. Однако проба показала, что молоко из Москвы понравилось детям и взрослым больше - четыре голоса против двух.

Местные сосиски проиграли с таким же счетом. Они понравились только двоим ребятам.

- Они более соленые и вкусные, - пояснила свой выбор юный эксперт Аня.

Мама Ани мнение дочери не разделила.

- Мне больше понравились вот эти, - призналась Юлия, указывая на забайкальские изделия. - Вкус более мясной и натуральный.

И только мнение о твороге было почти единогласным. Пятеро из шести дегустаторов отдали предпочтение столичному представителю. Он, по мнению детей, более сладкий, влажный и приятный на вкус. И только маленький дегустатор Даша встала на защиту местного производителя.

- Мне нравится второй, - заявил ребенок, указывая на местный творог. - Он кислее, а я люблю, когда творог кислый. Еще он тверже, поэтому можно разрезать как сыр и есть кусочками.

Сладости все исправят

Мы уже успели расстроиться и подумали, что наши амурские продукты ждет полный проигрыш, но в игру вступили сладости. И здесь местные производители покорили детские сердца с большим успехом.

К дегустации сладких вкусностей дети приступили с большим рвением. Начали с конфет. Одинаковыми мы смогли найти только желейные с ягодным вкусом. Несмотря на то что приглашенные эксперты выше оценили внешний вид московских сладостей, голоса отдали за амурские - более мягкие, вкусные и ароматные. Вафли были вторыми на очереди, и столичные приглянулись детям больше: понравился толстый слой шоколада, которым амурские похвастаться не могут.

Для контраста предложили попробовать набор продуктов и их родителям.

Больше понравился контрольной группе йогурт из Приамурья. В отличие от продукции из Москвы, в нашем были кусочки ягод, что особенно оценили маленькие эксперты. Вкус тоже показался более натуральным.

Голоса за печенье разделились ровно пополам. Томское шоколадное печенье со сливочной начинкой завоевало три голоса, как и амурское. Но определиться с этим решением было гораздо сложнее, чем с сосисками. Ребята колебались, пару раз даже меняли свое решение.

- И то и другое - вкусное, - сказала Даша, разглядывая печенюшку в руке. - Одно легче кусать, потому что оно рассыпается сразу, и там начинки больше, но другое хрустящее такое и не сильно сладкое, как первое. Все нравится.

Самое интересное началось, когда дело дошло до лимонадов. Внешне они отличались очень сильно: напиток из Алтайского края мутный, явно пахнет лимоном, амурский - полностью прозрачный, по цвету напоминает, скорее, яблочный сок. Все дети с уверенностью сказали, что предпочли бы нашу местную газировку, а вот родители готовы были с ними спорить.

- Тот, который мутного цвета, больше похож на натуральный домашний лимонад, - объяснили позицию взрослые. - Там чувствуется кислинка лимона, нет такого количества сахара, а еще он более газированный. Так же получится, если сделать напиток самим. Другой очень сладкий, по вкусу - не лимон, а водичка с сахаром.

Но именно сладость, а также отсутствие характерного лимонного вкуса и понравились детям.

На очереди остались только глазированные сырки. И здесь определиться, что же лучше, так и не смогли. И те и другие показались юным независимым экспертам одинаково вкусными. Родители с ними полностью согласились. В состязании амурских сырков с московскими победила крепкая дружба.

Эксперимент дал понять: не так важно, кто производит тот или иной продукт. Главное - чтобы он был свежим и качественным, остальное - дело вкуса.

КСТАТИ

Советы специалистов

Покупая продукты, нужно внимательно следить за их качеством и сроком годности, напоминает управление Роспотребнадзора по Амурской области. Как же правильно выбирать продукты, чтобы не навредить своему здоровью?

Молоко

Покупать молоко и молочные продукты нужно только установленных местах, где есть холодильники. На товаре должна быть информация о производителе, сроке годности, составе и так далее. Обязательно обращайте внимание на внешний вид упаковки, она не должна быть вздутой, поврежденной или приоткрытой.

Творог

У хорошего, качественного творога цвет всегда белый с кремовым оттенком, а запах чуть кисловатый. В нежирном твороге может в небольшом количестве выделяться сыворотка. Упаковка творога должна быть герметичной.

Некоторые предпочитают покупать творог не в магазине, а на рынке, считая его более полезным. Но специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют увлекаться «домашним» творогом. Такой продукт часто слишком жирный, а его микробиологические показатели - далеки от нормы. Также есть риск купить не жирный домашний творожок, а не фальсификат.

Сладости

При выборе сладостей тоже стоит быть внимательнее. Приобретать их нужно только в местах организованной торговли. Обязательно обращайте внимание на этикетку, где должны легко читаться название, масса, состав ингредиентов, пищевая ценность, условия хранения, дата изготовления и срок годности.