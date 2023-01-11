«Нужна помощь»: крещенскую купель в Благовещенске вместо властей оборудуют общественники

Крещенские купели в Благовещенске всегда были популярны. Фото: Андрей ЛУЗГИН

Мэр Благовещенска Олег Имамеев провёл в социальных сетях опрос о том, нужно ли организовывать в городе купель на Крещение. В голосовании 60% участников выбрали вариант «Нет». Однако, несмотря на это, без купели благовещенцы не останутся.

- Большинство жителей города высказались против, поэтому администрация не будет организовывать крещенскую купель. Но любая инициативная группа, любая общественная организация, которая решит это сделать, будет поддержана мэрией. Мы организуем дежурство спасателей, выставим ограждения, пригласим полицию. Но, в любом случае, хочу призвать вас к осторожности, - обратился Олег Имамеев к горожанам.

Организовать купель вызвались активисты федерации «Аквайс-спорт». Благодаря им окунуться в Крещение можно будет на реке Зее в районе улицы Амурской, 1.

Как рассказал первый заместитель мэра Благовещенска Дмитрий Гумиров, 18-19 января на месте проведения купаний администрация выставит ограждение, спасатели будут дежурить оба дня и в дневное, и в ночное время. Полиция обеспечит охрану общественного порядка. Помимо этого, городское управление ГОЧС предоставит 2 палатки для переодевания, ГСТК – скамьи.

Руководитель «Аквайс-спорт» Александр Брылин уточнил, что своими силами организаторы планируют выпилить иордань. Также они обратились в Роспотребнадзор по поводу проведения проб воды, в минздрав - по поводу предоставления дежурной бригады скорой помощи. Пока нерешёнными остаются вопросы ремонта сходней к воде, расчистки льда, доставки «коридора» для купели автомобильным транспортом.

- К сожалению, несмотря на популярность крещенских купаний среди горожан, социальных партнеров или просто неравнодушных людей, готовых оказать помощь, на сегодняшний день среди сторонников «Аквайс-спорта» нет. Не могут провести эти работы и сами «моржи», - добавил Брылин на заседании, организованном в администрации Благовещенска.

Всего в Амурской области купание в День Крещение Господня планируется в восьми местах, сообщает Главное управление МЧС России по Амурской области. Помимо Благовещенска, окунуться в ледяную водицу можно будет на реке Зея в Свободном, на реке Тында в Тынде, на реке Пера в Циолковском, а также в Ивановском и Тамбовском районах, пгт. Талакан и Бурея Бурейского муниципального округа.

- В местах расположения официально разрешенных купелей будет организовано дежурство пожарно-спасательных подразделений, инспекторов ГИМС, внештатных инспекторов, врачей и полицейских для оказания экстренной помощи в случае необходимости, - подчеркнули в ведомстве.