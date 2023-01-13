Для любимых мужчин: где заказать подарки к 23 Февраля в Благовещенске

Что подарить на 23 Февраля в Благовещенске? Есть ответ! Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К некоторым праздникам нужно готовиться заранее, особенно, если потребуется большое количество подарков: друзьям, мужу, детям, коллегам. Один из таких – 23 Февраля.

Выбрать подарки мужчинам всегда сложно. Показаться банальной и купить гель для душа и носки в ближайшем супермаркете не хочется, ведь подарок должен запомниться. А как быть с коллегами или друзьями? Ведь их много, а денег - всегда не очень. А подарки своими руками простят только детям, поэтому лучшим решением будет обратиться в типографию «Дважды два».

Для холодных дней

Лучший подарок зимой тот, который может согреть, и не только морально, но и физически. С этим отлично справится свитшот со своим дизайном. Такой можно заказать в типографии «Дважды два». Печать на одежде не сдает позиций среди популярных и самых любимых презентов. Это отличная возможность порадовать человека вещью с изображением любимого героя, смешной картинкой или фотографией домашнего питомца. А если вашему приятелю всегда жарко, подберите ему футболку!

К тому же специалисты типографии с радостью помогут разработать индивидуальный дизайн футболок или свитшотов, а также довести до ума ваш макет, чтобы подарок был идеальным.

Еще один теплый вариант – дизайнерская кружка. И каждое чаепитие одаряемый будет вспоминать о вас.

Для полезных дел

Крутым подарком для каждого делового человека всегда останется удобный дизайнерский блокнот или ежедневник. Где заказать такие? В типографии «Дважды два»!

В комплект к такому подарку отлично подойдет календарь на 2023 год. Предложения магазинов обычно не отличаются оригинальностью, а вы можете сделать календарь, который будет полностью отражать личность и глубокую творческую натуру любимого мужчины, сына, отца, брата или дедушки. И проследите, чтобы защитник Отечества обязательно обвел кружочком Международный женский день, чтобы не забыть подарить вам такой же крутой подарок на 8 Марта.

Для большого коллектива

С особыми трудностями сталкиваются люди, которым нужно заказать много презентов, например, подарки мальчикам на 23 Февраля для целого класса или коллегам по работе.

Типография «Дважды два» готова принять в том числе заказы на большой объем продукции. К тому же идеи и дизайнерские решения всегда можно обсудить со специалистами. Даже с упаковкой типография поможет: отлично подойдут стильные и экологичные пакеты из крафт бумаги. Размеры крафт пакетов могут быть разные, так что в упаковку поместятся любые сюрпризы.

Не нужно долго ломать голову над тем, что подарить мужчине. Достаточно зайти на сайт типографии и ознакомиться с красочным портфолио, где собраны примеры разной продукции. А если у вас останутся вопросы, свяжитесь с типографией «Дважды два» по телефону 8-961-954-60-07. Специалисты всегда рады вам помочь!

Сайт типографии «Дважды два»: tdd.2x2.su

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