Амурские врачи и священники высказались против ныряния в крещенскую купель

Окунание в крещенскую купель - испытание не только силы духа, но и здоровья. Фото: Андрей ЛУЗГИН

19 января в России будут отмечать православный праздник Крещения. В этот день принято не только ходить в церковь и набирать освящённую воду, но и окунаться в крещенскую купель. Кто-то считает традицию полезной для здоровья, кто-то уверен, что так «смывает с себя грехи». Но врачи и священнослужители советуют хорошенько подумать, прежде чем нырять в ледяную воду.

Благовещенский священник Святослав Шевченко отметил, что лезть в прорубь вовсе не обязательно. Это народная традиция, а не церковный обряд.

- Традиция окунаться в крещенскую прорубь напрямую не связана с христианством. Это народный обычай, который уходит корнями в языческое прошлое славян. Возрождаться он начал лет 15 назад. Другими словами, у православных верующих нет обязанности на праздник Крещения залезать в ледяную воду. Более того, думаю, что погружение в прорубь для неподготовленного человека может подорвать его здоровье. Христиане в этот день посещают праздничную службу, после которой набирают освящённую воду, пьют её, кропят друг друга, жилище. На этом их манипуляции с водой заканчиваются, - объяснил Святослав Шевченко.

Тем, кто всё же планирует нырнуть в прорубь, необходимо подготовиться и обезопасить себя, настоятельно рекомендует врач-терапевт, старший преподаватель кафедры анестезиологии и реанимации Амурской медакадемии Владимир Олексик. Как отмечает медик, подготовленными можно назвать только тех людей, которые закаливаются регулярно на протяжении всего года.

Важно соблюдать ряд правил во время купания. Например, не стоит снимать с себя сразу всю одежду. Лучше делать это постепенно, чтобы организм привык к холоду. Само погружение в воду также не должно быть резким, и лучше не окунаться с головой. Важно следить за своим состоянием – если чувствуете, что сердце бьётся очень медленно, сразу же выходите из воды и отправляйтесь в тепло.

Перед погружением категорически нельзя употреблять алкоголь. Во-первых, после спиртного человек может не отдавать себе отчёт в происходящем. Во-вторых, алкоголь расширяет сосуды, что увеличивает теплоотдачу организма - из-за этого можно получить переохлаждение.

Некоторым окунаться в купель вовсе противопоказано:

- Однозначными противопоказаниями к крещенским купаниям являются хронические болезни. В первую очередь это сердечно-сосудистые заболевания, а также сахарный диабет, гипертиреоз и т. д. Если есть хроническое заболевание – от окунания в прорубь 100% нужно отказаться, поскольку оно с большой вероятностью может спровоцировать обострение. Но даже если у вас нет хронических болезней, но организм просто ослаблен, например, вы недавно переболели ОРВИ либо признаки заболевания имеются прямо в данный момент, то идти окунаться и подвергать организм стрессу однозначно не стоит, - подчеркнул Олексик.

Об окунании маленьких детей лучше тоже забыть.

- Я категорически против погружения детей в холодную воду. Родители должны понимать, что у детей не сформирован механизм терморегуляции, их организм абсолютно не приспособлен к низким температурам. Иммунитет у детей также только формируется, поэтому иммунный ответ на резкий перепад температуры может быть самым непредсказуемым, вплоть до тяжёлых заболеваний, таких как менингит, пневмония и т. д. Поэтому как минимум до 5-6 лет окунать их в прорубь однозначно нельзя.

Врач добавляет, что он рекомендует вовсе оградить детей от опасной традиции. Во всяком случае до момента, когда они вырастут и примут осознанное решение, что сами этого хотят.