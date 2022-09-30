«Я не стесняюсь!»: семья из Благовещенска воспитывает двух детей-инвалидов

Загородние часто посещают семейные фотосессии Фото: архив героев публикации

Ребенок - это большой труд и ответственность. Отдача становится больше, если малыш родился инвалидом. А если страшные диагнозы стоят у двоих детей? Жители Благовещенска Оксана и Андрей Загородние воспитывают двоих детей-инвалидов. В интервью «Комсомолке» они рассказали о своей семье и сложностях в воспитании.

Муж не разговаривал три дня

Семья Загородних появилась на свет 13 апреля 1992 года. Оксана - швея, Андрей - военный. Жили как все, а спустя два года стали счастливыми родителями мальчика Дениса. Поначалу все было хорошо, но после года начали замечать странности в поведении ребенка.

- Мы увидели, что Денис всего боится, если что-то не так, как он хочет, то начинает кричать, машет руками. Когда играет громко музыка, он закрывает уши, обниматься не дается - как ежик, отторгает ласку. Если получит рану, то перевязать ее невозможно - все срывает, - вспоминает Оксана Евгеньевна.

Родители пошли к врачам. Денису поставили диагноз «умственная отсталость», не делая даже теста Векслера (один из самых популярных способов определения интеллекта. - Ред.). Только спустя несколько лет стало известно, что у Дениса аутизм. Тогда ведь об этом мало знали, не то что сейчас. Всю информацию, все советы родители мальчика черпали понемногу из журналов, газет и телевидения.

Семья ведет активный образ жизни Фото: архив героев публикации

- Денис пошел только в полтора года, а сидеть начал на седьмом месяце. Не в шесть, как у всех, а на месяц позже. Мы на это обращали внимание - видели, что у знакомых дети сидят, а наш даже не планирует, его все устраивает.

В диагноз врачей Оксана не верила до восьми лет, тогда же и оформили инвалидность. Все эти годы женщина твердила: «Мой сын нормальный». Принять такое, признается она, было нелегко.

- Мужу я сразу сказала, что все понимаю и держать его не буду. Он не разговаривал три дня, а потом сказал: «Ты же не одна детей делала».

Удар за ударом

Спустя два года пара решилась еще на одного ребенка. Он родился в 1998 году. Мертвый.

- Это были преждевременные роды на 34-й неделе. Тогда врачи за меня очень переживали, но я их успокоила: у меня есть Денис, и мне нужно жить ради него, поэтому с собой я точно ничего не сделаю. Но рожать я больше не хотела.

Но родные и близкие все же уговорили семью на еще одного малыша: Денису-то компания нужна! К этой беременности пара подошла максимально осознанно. Загородние отправились в Хабаровск на генетическое исследование. Там у них взяли все анализы и озвучили вердикт: здоровы. Им дали 99%, потому что все 100 никто никогда не дает. Но этот 1%...

В 2000 году родилась Диана. У малышки оказался детский церебральный паралич - ДЦП.

- У меня было кесарево сечение, видимо, в этот момент что-то пошло не так.

Поначалу все шло хорошо: Диана развивалась, как положено младенцу. Головку начала держать вовремя, ползать и сидеть - тоже. Но в какой-то момент в ручках и ножках появился тремор. В девять месяцев малышке поставили диагноз. Врачи сказали, что правая нога короче левой. Когда пыталась делать хоть что-то, начинались судороги, развивалась эпилепсия вплоть до потери сознания. В школу она, естественно, не ходила, Оксана обучила ее социально-бытовым навыкам.

- Мужу, конечно, сложно было на это смотреть, но он просто не мог нас оставить, - говорит женщина.

Новая профессия

Благодаря детям Оксана Загородняя нашла и свое предназначение. Бывшая швея решила переучиться и стать педагогом. Женщина поступила в педагогический колледж и получила специальность воспитателя дошкольного образования детей с интеллектуальными нарушениями. Затем выучилась в АмГУ на педагога-психолога. Сейчас она работает в детском саду педагогом-психологом и учителем-дефектологом, помогает таким же мамам, наставляет их, поддерживает.

А воспитывая Дениса, Оксана Евгеньевна стала понимать, как помогать ребенку-аутисту: на что обратить внимание, что развивать.

- Обучаются дети тяжело, каждый день нужно осваивать одно и то же заново. Мы учим изо дня в день: берем ложку, начинаем кушать. Сейчас облегчает жизнь альтернативная коммуникация - РECS. Это карточки с рисунками. Показываешь ребенку, и он приносит что нужно: трусы, майку, брюки. А раньше мог приносить все подряд.

Квартира Загородних тоже подстроена под детей. Здесь не лежит ничего лишнего - все убрано и закрыто. В доступном месте только те предметы, которые нужны детям. И они знают, что и где лежит.

«Раньше я стеснялась»

Загородние сейчас ведут активный образ жизни. С детьми родители ходят в кино и театр, участвуют и в соревнованиях.

- У меня дети очень симпатичные, они умеют вести себя в обществе. Мы с ними ходим на концерты, в театры, кино. Бывают у нас недоразумения, когда Денис ярко выражает эмоции, прыгает от радости или еще что-то, но мы все сглаживаем.

Почти каждый раз семья старается участвовать и в спортивных соревнованиях. Пропустили они только «Кросс Нации» в этом году. Это случается из-за того, что порой непросто взять справку для Дениса. Парню для этого нужно пройти кардиохирурга, а он очень боится различной техники, что уж говорить про аппарат ЭКГ: большой, с проводами и присосками, да еще и сильно шумит. Вот и не всегда выходит.

Детей супруги не стесняются. Но так было не всегда. Оксана Евгеньевна призналась: в молодости она старалась больше сидеть дома, чтобы не показывать их никому. К счастью, сейчас это прошло.

Общаются Загородние и с другими семьями, где есть особенные дети. Они проводят время вместе, выбираются на природу - на Зею или турбазу, ходят в бассейн или сауну. Иногда, кстати, им делают скидки.

- Мои дети очень любят плавать. На море мы, к сожалению, не ездим из-за тяжелой дороги, но находим, как их развлечь.

Присмотр за Денисом и Дианой нужен круглосуточный. Но и рабочий график Оксана уже подстроила: с 7.00 до 11.00 женщина работает, потом полчаса на перерыв - чтобы проведать деток, а дальше до 15.30 - снова труд. Начальство относится к ней хорошо, поддерживает и помогает при необходимости, так что в этом плане сложностей почти не возникает.

«Задумываемся о переезде»

Но без трудностей все же не обойтись. Например, в Благовещенске семье не хватает специального центра, куда можно было бы на несколько часов отвести ребенка.

- Зато такой центр есть в Хабаровске. И в Кирове - я туда ездила на перенятие опыта работы кировского центра. Там хорошо, что родители два раза в неделю могут привести ребенка на два часа и уйти по своим делам, а с ребенком будут заниматься учителя. Здание там специально оборудовано. А у нас такого нет. Есть отдельные центры, но везде нужно вкладывать большие деньги. Мы уже подумывали, чтобы переехать в другое место, где детям будет хорошо.

Вся пенсия, которую получают Загородние, уходит на детей. Это и одежда, и развлечения, и лекарства, и лечение. Если денег нужно много, то берут кредит. Часто помогают люди: женщина говорит, никогда не отказывают, если попросить. Но они стараются не просить. К тому же, выход их ситуации всегда находится.

- В группах объявлений часто можно что-то найти - подешевле или вовсе бесплатно. А потом, когда нам уже не нужно, мы отдаем другим. Вот такой обмен у нас и получается.

Вместо предисловия

В этом году семья отметила жемчужную свадьбу. А их любовь и любовь к детям только подтверждают заслуги супругов. Оксана и Андрей Загородние вошли в топ лучших в региональном этапе конкурса «Семья года - 2022». По решению оргкомитета конкурса для Загородних была выделена отдельная номинация «Особенное счастье».