Крутим головой: в Благовещенске после жалобы горожан починили светофор

Фото: читатели

В редакцию «Комсомольской правды» обратились обеспокоенные родители школьников. Они рассказали, что на перекрестке Игнатьевское шоссе-Студенческая в Благовещенске светофор работает со сбоем.

По словам горожан, такая проблема возникла после дорожного ремонта - табло с обратным отсчетом на светофоре отображает перевернутое изображение.

Родители переживают, что в дальнейшем светофор и вовсе перестанет работать. А ведь рядом с участком находится школа, и дети переходят дорогу, смотря именно на этот регулятор движения.

- На Игнатьевском-студенческой светофор развивает пространственное мышление. Детям, которые идут в школу, и у которых с пространственным мышлением пока не очень, с трудом понимают, сколько еще будет гореть красный, - говорят благовещенцы.

За комментарием по сложившейся ситуации мы обратились в мэрию Благовещенска. В администрации сообщили, что замечания обязательно передадут в работу и специалисты в скором времени все поправят.

И уже сегодня, 30 сентября, через сорок минут после запроса нашего журналиста светофор отремонтировали. Пресс-служба мэрии прислала фотографии обновленного светофора и напомнила, что нужно делать в подобных ситуациях.

Фото: администрация Благовещенска

- Горожанам можно звонить в ЕДДС по тел. 202-112, они передадут информацию ответственным службам. Также можно направлять в чат-бот мэра города Олега Имамеева в Telegram-канале.

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