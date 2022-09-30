Крутим головой: в Благовещенске после жалобы горожан починили светофор

Фото: читатели
В редакцию «Комсомольской правды» обратились обеспокоенные родители школьников. Они рассказали, что на перекрестке Игнатьевское шоссе-Студенческая в Благовещенске светофор работает со сбоем.
По словам горожан, такая проблема возникла после дорожного ремонта - табло с обратным отсчетом на светофоре отображает перевернутое изображение.
Родители переживают, что в дальнейшем светофор и вовсе перестанет работать. А ведь рядом с участком находится школа, и дети переходят дорогу, смотря именно на этот регулятор движения.
- На Игнатьевском-студенческой светофор развивает пространственное мышление. Детям, которые идут в школу, и у которых с пространственным мышлением пока не очень, с трудом понимают, сколько еще будет гореть красный, - говорят благовещенцы.
За комментарием по сложившейся ситуации мы обратились в мэрию Благовещенска. В администрации сообщили, что замечания обязательно передадут в работу и специалисты в скором времени все поправят.
И уже сегодня, 30 сентября, через сорок минут после запроса нашего журналиста светофор отремонтировали. Пресс-служба мэрии прислала фотографии обновленного светофора и напомнила, что нужно делать в подобных ситуациях.
Фото: администрация Благовещенска
- Горожанам можно звонить в ЕДДС по тел. 202-112, они передадут информацию ответственным службам. Также можно направлять в чат-бот мэра города Олега Имамеева в Telegram-канале.
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