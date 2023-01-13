«Мы готовы!»: медики из Приамурья могут поехать в Китай на помощь в борьбе с COVID-19

В Амурской области заболеваемость пошла на спад - пора и зарубежным коллегам помочь! Фото: правительство Амурской области

Медики Амурской области выразили готовность поехать в Китай на помощь коллегам. В КНР сейчас фиксируется рост заболеваемости коронавирусом.

Оказать помощь китайским врачам в борьбе с ковидом предложил губернатор Амурской области Василий Орлов. По его словам, многие врачи и медработники региона, имеющие опыт в лечении коронавирусной инфекции, готовы отправиться в сопредельное государство.

- Когда мы находились на пике роста заболевания, Китай активно помогал региону - предоставлял термометры, медицинские маски и другие средства защиты. Сейчас, когда у нас ситуация стабилизируется, мы готовы поддержать соседнюю страну. Амурские медики - эпидемиологи, инфекционисты и другие специалисты могут оказывать как консультативную, так и практическую помощь китайским медикам, - объяснил Василий Орлов.

По последним данным, в Приамурье наблюдается спад заболеваемости ковидом. В первые семь дней 2023 года зарегистрировали 121 случай - это на 65,5% ниже, чем неделей ранее.