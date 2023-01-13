«Вы серьёзно?»: мэр ответил на критику ледового городка в Благовещенске

Горки даже думали снести - но оставили, чтобы у детей был какой-никакой, но праздник. Фото: мэрия Благовещенска

Ледовый городок, выстроенный в Благовещенске в преддверии Нового года, стал объектом неустанной критики. Качество и дизайн горок осудили как жители города, так и активисты.

Благовещенцы снимали горки на видео и выкладывали в соцсетях, показывая потрескавшиеся рисунки и грязный снег. Ролики сопровождали раздражёнными подписями:

«Горки уходящего года. Вы серьёзно?»

В конце декабря ледовые горки также обследовали представители Амурского отделения ОНФ. На тот момент их безопасность вызывала вопросы: на площади Ленина из конструкции для малышей торчала металлическая проволока. Кроме того, подрядчик не уложился в сроки - городок открыли лишь к самому Новому году.

Все эти вопросы мэру Благовещенска передали журналисты на пресс-завтраке, прошедшем 13 января. Олег Имамеев проблемы признал и с претензиями согласился.

Мэр амурской столицы рассказал, что последние 15-20 лет в Благовещенске снежными работами занималась компания «Камила». Однако в этом году она не подготовила документы в срок, конкурс на возведение горок в результате прошёл на пару месяцев позже обычного: не в августе-сентябре, а в октябре.

При этом на конкурс заявилась не одна компания - участвовал также подрядчик из Красноярска. Он победил, привёз своих художников и… разочаровал благовещенцев. Вот только отказаться от горе-горок в мэрии уже не могли:

- Мы могли бы расторгнуть договор, но по закону заключать договор с другим подрядчиком можно не ранее чем через десять дней. Выходило, что другая компания могла бы приступить к работам только 15-18 декабря. В итоге построить городок к Новому году не успели бы, - объяснил Олег Имамеев в разговоре с порталом 2x2.su.

Из-за некачественного выполнения работ подрядчик лишился 1,3 млн рублей. Горки даже думали снести - но оставили, чтобы у детей был какой-никакой, но праздник.

В мэрии заверили, что учли ситуацию. В следующем году, чтобы избежать таких недочётов, конкурс проведут даже раньше обычного: в июле-августе. Это даст администрации время, чтобы проверить компетенцию компании-победителя.