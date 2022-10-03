Спорт на улице: подборка простых физических упражнений на свежем воздухе

Проводить время на свежем воздухе очень важно Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Большую часть нашей жизни мы проводим в помещении, особенно в зимний период! А между тем проводить время на свежем воздухе очень важно. И простой прогулкой тут не обойтись. Как насчет занятий спортом на улице?

Корреспондент «Комсомолки» поговорил с благовещенским спортивным тренером групповых фитнес-тренировок Анастасией и подготовил для вас несложную программу упражнений на свежем воздухе.

Полезно для всех

По словам тренера Анастасии, занятия спортом на свежем воздухе являются наиболее эффективными и полезными. Они способствуют нормализации обмена веществ, повышают общий тонус и выносливость.

- Новичку подойдут упражнения на уличных спортивных тренажерах. Но перед этим очень важно размяться - например, легким бегом 5-7 минут или бегом на месте. После этого можно приступить к основной части.

Самыми популярными тренировками на свежем воздухе являются беговые, дополнила тренер. Но не стоит ограничиваться только ими. На улице можно также заняться скандинавской ходьбой, ездой на велосипеде, стретчингом, йогой, плаванием или выполнять силовые упражнения. А пока журналист «Комсомолки» продемонстрирует вам пример небольшой и несложной спортивной тренировки, которая под силу каждому.

Разминка

Вначале разогреваем мышцы. В этом поможет кардиоразминка - пробежка в легком темпе. После нее сделайте суставную разминку:

Фото: ВАСИЛЬЕВА Василина

Суставная гимнастика занимает 10-15 минут. И не стоит ее пропускать, она помогает избежать травм и растяжений, особенно если вы новичок и занимаетесь самостоятельно.

Легкий бег

Да-да, все дороги ведут к бегу. Снова возвращаемся к этому эффективному упражнению. Только теперь пробежка должна занять как минимум 10 минут. Бегите в том темпе, в котором вы могли бы разговаривать с другом и не задыхаться.

Фото: ВАСИЛЬЕВА Василина

А чтобы процесс стал приятнее - включите музыку. И не забывайте следить за дыханием!

Выпад с опорой

После бега отдохните - уделите две минуты медленной ходьбе. После этого подыщите опору. Подойдет небольшое устойчивое ограждение или турник.

Фото: ВАСИЛЬЕВА Василина

Планка от скамьи

Снова небольшой двухминутный перерыв, его можно потратить на поиск лавочки или турника, на котором вы будете делать планку.

Фото: ВАСИЛЬЕВА Василина

Отведение ноги назад

Для этого упражнения нам снова понадобится лавочка. Если чувствуете необходимость - можно сделать небольшой двухминутный перерыв.

Фото: ВАСИЛЬЕВА Василина

2. Попеременно отводите то правую, то левую ногу назад.

3. Сделайте по 20 раз для каждой ноги, отдохните 15 секунд и сделайте еще два подхода.

Ходьба гуськом

Ходьба гуськом многим хорошо знакома еще со школьных уроков физкультуры. Она задействует ягодичные мышцы, квадрицепсы и сгибатели бедра. Отдохните после отведений ног минуту, после чего приступайте к этому упражнению.

Фото: ВАСИЛЬЕВА Василина

1. Присядьте на корточки и идите вперед.

2. Старайтесь не выпрямлять ноги.

3. Выполняйте упражнение в течение минуты.

ВАЖНО!

Не забывайте во время тренировки следить за дыханием и общим самочувствием. Не все получается с первого раза, поэтому если где-то вам нужно больше времени на отдых - не страшно. Также уделите внимание правильной экипировке - одежда и обувь должны быть удобными и по сезону.