Клад на улице публичных домов: купюры столетней давности нашли в Благовещенске

Происхождение клада неизвестно: то ли чьи-то накопления, то ли ворованное в прошлом добро. Фото: сообщество неокраеведов «Амурские отголоски».

В субботу, 14 января 2023 года, при разборе деревянного дома на улице Новой, которая до революции носила название Безымянная, нашли уникальный клад. Он состоял из пары сотен купюр столетней давности. Самый маленький номинал у купюры в три рубля Благовещенского выпуска, а самый большой - у купюры колчаковского выпуска в 10 000 рублей. Подробности о кладе рассказали в сообществе неокраеведов «Амурские отголоски».

Чаще всего бумажные деньги не использовались для формирования «схронов». Раньше считалось, что монеты и драгоценные металлы – прекрасный задел на будущее, но хозяин дома, видимо, так не думал. Поэтому обнаружить подобную находку в наше время – это большая удача!

Фото: сообщество неокраеведов «Амурские отголоски».

Часть купюр стала лакомством для грызунов, но состояние большей части - хорошее. Отметим, что при большом разнообразии найденных купюр и органов, их выпускавших - а все они пришлись на период 1917-1920 годов - крысам и мышам пришлись по вкусу именно благовещенские выпуски. Керенки Временного правительства. Выпуски Колчака и даже банкноты Дальневосточной республики не так понравились вредителям.

Причем при демонтаже полов произошла интересная история. Один из наемных рабочих увидев «схрон», схватил часть купюр и убежал в неизвестном направлении. Но он не догадывался, что взял лишь малую часть. Ведь после продолжения работ и была обнаружена основная часть раритетной заначки.

Фото: сообщество неокраеведов «Амурские отголоски».

Весь объем остатков клада был выкуплен благовещенским антикваром Русланом Башмаковым. С его слов стоимость находки составляет приблизительно несколько десятков тысяч рублей. Так же антиквар отметил, что большинство купюр имеют невысокую коллекционную стоимость из-за повреждений, ведь сохранность боны (кредитный документ)– основной критерии при оценке стоимости. Даже самая редкая купюра теряет в стоимости, если ее повредили грызуны.

Фото: сообщество неокраеведов «Амурские отголоски».

- Интересно, что улица Безымянная, на которой был найден клад, в царское время в народе носила имя Беспардонной, из-за располагавшегося здесь квартала питейных и публичных домов. Как следствие, в смутное время 1920-х годов, во времена Дальневосточной республики, когда с порядком и безопасностью были очень большие проблемы, данные деньги могли быть как накоплениями трактирщиков, так и платой за сексуальные услуги. Также в приоритете и версия банального грабежа прохожих и клиентов. Именно таким образом мог быть сформирован этот клад, - поделились своими догадками благовещенские неокраеведы.